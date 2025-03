Recensione ANBERNIC RG35XXSP: un concentrato di nostalgia in una retro-console dal design familiare

Il settore delle retro-console, complice anche l’arrivo di Steam Deck e delle più blasonate console ibride, è completamente esploso negli ultimi mesi con tantissimi dispositivi che sono arrivati sul mercato per far rivivere ai giocatori le grandi emozioni del passato. ANBERNIC RG35XXSP è sicuramente tra le più interessanti: scoprite tutti i dettagli in questa nostra recensione!

Recensione ANBERNIC RG35XXSP

Design e display

ANBERNIC RG35XXSP riprende il design dello storico Game Boy Advance SP, con un stile “flip” ed una scocca in plastica dura completamente trasparente, rafforzata da una chiusura magnetica che impedisce alla console di aprirsi nei momenti meno opportuni ed una cerniera in lega di alluminio. Il dispositivo è leggermente rettangolare, ma incredibilmente compatto e perfetto per essere trasportato anche in tasca (8.9 x 8.5 x 2.7 cm per un peso di 192 grammi). Il display IPS da 3.5″ offre una risoluzione 480p (640 x 480 pixel), perfetta per i giochi del passato, e una buona fedeltà cromatica.

Sulla parte frontale abbiamo i tasti in configurazione XABY (stile Nintendo) e il tastierino DPAD posizionati in una leggera rientranza che favorisce l’ergonomia. Al centro è posizionato lo speaker in grado di proporre un buon audio in ogni occasione, affiancato dai tasti SELECT e START. In cima troviamo il tasto “M” (Menu), mentre sui lati sono posizionati i pulsanti per la regolazione del volume e i tasti per accensione e reset. Sul dorso ritroviamo i sempre fedeli R1, R2, L1 ed L2, accompagnati dagli ingressi per USB-C e mini-HDMI, mentre jack per le cuffie e slot per le microSD sono posizionati sulla parte inferiore.

Sulla parte posteriore, inoltre, abbiamo a disposizione anche uno sportellino (fermato con una vite) che permette di accedere facilmente al vano batteria, nel caso in cui la si voglia sostituire. Nonostante la dimensione piuttosto ridotta, ANBERNIC ha svolto un ottimo lavoro con l’ergonomia e l’usabilità della console: anche dopo diverse ore di gioco, non si avvertono particolari fastidi dovuti alle dimensione del dispositivo. Peccato, però, per la mancanza degli analogici che compromette anche la compatibilità con alcuni giochi.

In confezione sono presenti il cavo USB-C per la ricarica ed una pellicola protettiva con relativo kit di montaggio, per evitare che il display possa graffiarsi o comunque per tenerlo più protetto. A seconda della versione scelta, inoltre, le microSD sono già installate nella console, che è praticamente pronta all’uso.

Hardware e prestazioni

ANBERNIC RG35XXSP è alimentato da un chipset AllWinner H700 con CPU quad-core (4x Cortex-A53 @ 1.5 GHz) ed una GPU Mali-G31 MP2, affiancati da 1 GB di RAM su memoria LPDDR4. Con questa configurazione, il dispositivo riesce ad emulare senza troppi problemi tutte le console del passato fino alla generazione PlayStation Portable, dove inizia ad accusare un po’ di limitazioni. Il sistema operativo è un fork di Linux personalizzato da ANBERNIC per offrire fin da subito il supporto ad una vasta gamma di emulatori, tra cui anche PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast, la famiglia Game Boy, fino ad arrivare al Nintendo DS (per un totale di oltre 30 console).

I giochi vengono eseguiti tutti alla perfezione, ma in alcuni casi (come in quelli per PSP) la mancanza degli analogici comporta una incompatibilità che può essere risolta soltanto ri-mappando i tasti per emulare anche la presenza degli stick. La console è sempre reattiva, merito di un OS ben ottimizzato che è pensato si per il gaming, ma anche per altre attività come la visione di contenuti multimediali oppure la lettura di eBook e file di testo.

Il punto di forza del dispositivo, tuttavia, è rappresentato anche dalla connettività: ANBERNIC RG35XXSP, infatti, è dotato di Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz + 5.0 GHz) e supporto Bluetooth 4.2 per il collegamento di accessori esterni come cuffie oppure controller di gioco. L’uscita mini-HDMI, inoltre, permette di collegare la console ad un monitor oppure una TV, in modo da poter usufruire dei propri giochi preferiti anche sugli schermi più grandi. La possibilità di connettersi ad Internet fornisce anche accesso alle funzionalità multiplayer e allo streaming, di cui abbiamo anche il supporto Moonlight per la riproduzione remota dal proprio PC.

La batteria da 3.300 mAh garantisce almeno 8 ore di gameplay senza interruzioni, soprattutto quando si tratta di giochi che richiedono meno risorse come quelli del Game Boy. La ricarica non è velocissima (5V/1.5A), ma in circa due ore si è pronti ad infilare in tasca la console, assicurandosi uno svago per i tempi morti durante la giornata.

Recensione ANBERNIC RG35XXSP: prezzo e considerazioni

ANBERNIC RG35XXSP è una retro-console che potete portare sempre con voi per godervi i grandi giochi del passato durante la giornata, senza preoccuparvi troppo dell’autonomia oppure della durata della batteria. L’ottimizzazione del sistema operativo permette di avere un’emulazione perfetta per la stragrande maggioranza dei gaming system supportati e l’unica mancanza sembra essere proprio quella di uno stick analogico per completare l’opera.

Questa retro-console viene proposta ad un prezzo anche piuttosto accessibile: di listino, infatti, ANBERNIC RG35XXSP viene venduta a circa 80€, ma grazie al codice sconto di Geekbuying che trovate qui sotto potrete farla vostra per appena 59.99€. A questo prezzo, potrebbe davvero essere un affare irrinunciabile per rivivere le emozioni del passato con un hardware decisamente più moderno.

