Recensione 70mai Omni 4K (2025): è questa la miglior Dashcam in commercio

Nel corso degli utlimi anni, soprattutto grazie a 70mai, una delle aziende più attive nel panorama dashcam per auto, ho avuto la possibilità di provare diversi modelli, dai più economici a quelli più costosi, e devo dire che se inizialmente ero scettico, dopo averle usate per un paio di settimane mi sono dovuto assolutamente ricredere.

E cosa ha fatto 70mai? Ha lanciato da pochissimi giorni un nuovo modello, che non rappresenta una rivoluzione sul fronte estetico e costruttivo, visto che è identico al modello degli anni precedenti, ma cresce sul fronte qualitativo delle immagini e non solo. Vi parlo della nuova 70mai Omni 4K, un prodotto che probabilmente vi farà rivalutare l’idea di dashcam che avete sempre avuto.

Recensione 70mai Omni 4K (2025)

Design e materiali

Partiamo dall’aspetto principale che già dal 2023, anno di lancio del primo modello di 70mai Omni, fece tanto discutere per la sua particolarità: il design. E’ innegabile, se conoscete già il modello precedente, a prima vista la nuova dash cam 70mai Omni 4K appare pressocchè identica al modello precedente, se non per alcuni piccolissimi dettagli. Il design arrotondato è stato mantenuto, così come tutto il resto, a partire dai materiali utilizzati fino alla sensazione di robustezza e qualità che si percepisce quando si tocca il prodotto subito dopo averlo tirato fuori dalla confezione.

Tuttavia, come già sottolineato in precedenza, è necessario maneggiare con cura la parte inferiore, poiché ospita l’obiettivo rotante a 360 gradi, il cui utilizzo improprio potrebbe comprometterne le prestazioni; con ciò intendo dire che non vi suggerisco di tentare di muovere manualmente l’obiettivo, in quanto questo movimento manuale potrebbe danneggarlo in modo permanente. Tralasciato questo dettaglio la struttura generale risulta solida e realizzata con plastica di alta qualità.

I comandi sono disposti in modo intuitivo: i pulsanti spiccano per il loro colore rosso acceso e sono posizionati sul lato destro, mentre sul lato opposto si trova ora uno slot per microSD, protetto da un rivestimento in gomma che impedisce l’ingresso di polvere, sporco e umidità. Oltre all’ingresso USB-C per l’alimentazione della telecamera, questo nuovo modello integra un’altra porta per il collegamento della telecamera posteriore, aggiunta di grandissima importanza che rende questo kit uno dei più completi al momento sul mercato, soprattutto a livello qualitativo.

Come la precedente generazione, anche questo modello è dotato del supporto adesivo per il parabrezza con il giunto inclinato, che consente di regolare facilmente la posizione della telecamera, indipendentemente dall’angolazione del vetro e della tipologia di vettura su cui si installa la dashcam.

Sul retro del dispositivo principale si trova un display IPS da 1,4 pollici, una delle novità di questo modello, che va a sostituire lo schermo precedente, di 0,2 pollici più piccolo. Al di là dell’aumento dimensionale, lo schermo offre una risoluzione nitida e chiara per una lettura agevole delle informazioni che vengono mostrate sullo schermo. La gestione della dash cam avviene principalmente tramite l’app dedicata, ma è disponibile anche il controllo vocale, una funzione estremamente utile per chi guida, per avviare registrazioni video su misura, scattare selfie molto altro.

Lo stesso standard qualitativo si ritrova nella telecamera posteriore, che presenta un design cilindrico con un obiettivo rotante posizionato a una delle due estremità; la telecamera posteriore è molto piccola e quasi impercettibile, soprattutto se confrontata con la frontale che è decisamente più grande ed ingombrante. Ultima novità in termini costruttivi è rappresentata dal “supercondensatore” X800 di cui è dotata la dashcam, dettaglio che la rende più resistente alle temperature estreme e vi garantisce la sicurezza dei video registrati anche in caso di interruzione improvvisa dell’alimentazione dovute ad eventuali sbalzi termici ai quali le nostre autovetture possono essere sottoposte.

Installazione e collegamenti

L’installazione della 70mai DashCam Omni 4K segue le stesse logiche dei modelli già provati in passato della stessa azienda. Per chi fosse nuovo nell’ambiente, è giusto sapere che 70mai offre due modalità di configurazione. La prima, più semplice e immediata, consiste nel collegare il cavo USB-C in dotazione all’accendisigari dell’auto. Per agevolare l’installazione, il produttore include anche un caricatore per auto con due porte USB-A. Tuttavia, questa soluzione non sfrutta appieno le potenzialità del dispositivo, soprattutto per quanto riguarda le funzionalità di sorveglianza avanzata.

Per chi desidera massimizzare le prestazioni della dash cam, la seconda opzione prevede il collegamento diretto alla scatola dei fusibili del veicolo, una scelta ideale per testare al meglio il modulo 4G che viene venduto come optional, ma che vi consiglio caldamente di abbinare. Sebbene il processo sia semplice a parole, la sua esecuzione richiede maggiore attenzione e, se necessario, l’intervento di un professionista. Il modulo 4G, acquistabile separatamente, viene fornito con tre cavi elettrici, oltre a una porta USB-C che consente sia l’alimentazione della dash cam sia la connessione a Internet.

I tre cavi elettrici devono essere collegati alla scatola dei fusibili come segue:

Cavo ROSSO (VCC+): rappresenta il positivo a 12V e deve essere connesso a un fusibile che fornisce alimentazione costante, sia a veicolo acceso che spento.

rappresenta il positivo a 12V e deve essere connesso a un fusibile che fornisce alimentazione costante, sia a veicolo acceso che spento. Cavo NERO (GND -): corrisponde alla massa e va collegato a un punto di messa a terra nella fusibiliera dell’auto.

corrisponde alla massa e va collegato a un punto di messa a terra nella fusibiliera dell’auto. Cavo GIALLO (ACC): funge da segnale e deve essere connesso a un fusibile che riceve corrente solo a veicolo acceso. Un collegamento errato a un punto di alimentazione costante potrebbe compromettere la modalità di sorveglianza, generando un errore visibile nell’app.

Per chi decide di installare autonomamente il dispositivo, un tester di tensione o una semplice lampadina a 12V con due fili possono risultare utili per verificare la presenza o assenza di corrente nei vari collegamenti.

Il modulo 4G deve essere posizionato in un’area con buona ricezione del segnale. L’azienda consiglia di installarlo sul cruscotto, ma in fase di test ho optato per un’installazione più discreta all’interno della scocca dell’auto, senza riscontrare problemi di segnale. Ho utilizzato una SIM in formato Nano dell’operatore WindTre, che è stata riconosciuta rapidamente, seppur abbia dovuto impostare manualmente l’APN per la connessione; tra i provider consigliati, 70mai consiglia TIM per il territorio italiano.

Le novità: caratteristiche e qualità video

Se già nella precedente generazione mi ero detto soddisfatto delle specifiche tecniche dei sensori montati a bordo della 70mai Omni, questa volta l’azienda ha voluto esagerare. Il punto di forza principale della nuova 70mai 4K Omni è la sua registrazione ad altissima definizione, come avrete intuito dal nome; grazie al sensore d’immagine Sony STARVIS 2 IMX678, la dash cam è in grado di catturare video con una risoluzione di 3840×2160 pixel, aspetto da non trascurare, soprattutto perchè qui una maggiore qualità e definizione delle immagini si traduce in una maggiore possibilità di leggere la segnaletica stradale o i numeri di targa altrui, utilizzabili in caso di qualunque problema.

Ed è soprattutto nell’utilizzo in notturna che 70mai si è voluta impegnare, poichè nel mercato delle dashcam molte faticano a fornire immagini chiare in condizioni di scarsa illuminazione. La 70mai 4K Omni risolve questo problema grazie alla tecnologia Lumi Vision, che riduce il rumore digitale e bilancia la luminosità, migliorando la visibilità anche in condizioni di quasi totale oscurità. La registrazione dei video avviene, come detto in 4K a 60 fps se si utilizza una singola telecamera, mentre si scende a 30fps quando si collegano entrambe le telecamere e si registra contemporaneamente.

Il cambio generazionale, in termini di qualità video, è abissale e si nota senza neanche effettuare comparative troppo spinte; le immagini catturate sono impeccabili sia di giorno che di notte, ma soprattutto anche a distanze importanti, se si effettuano zoom, è possibile chiaramente intercettare dettagli che prima non avremmo potuto ottenere. Grazie a questi nuovi sensori e al miglioramento del software, inoltre, anche il rilevamento dei movimenti quando non siamo nell’abitacolo, in caso di presenze sospette, è migliorato; la 70mai Omni 4K, grazie al rilevamento del movimento AI 2.0, riesce a distinguere i rilevamenti e catalogarli in normali, sospetti, e pericolosi, cosi da non inviare notifiche di falsi allarme, come succedeva in passato.

Nei test effettuati, in modalità Sentinel, la dash cam è rimasta attiva tra le 5 e le 7 ore prima di spegnersi per preservare la batteria dell’auto; questo nuovo sistema previene lo scaricamento della batteria dell’auto, che potrebbe creare complicazioni sgradevoli. Sebbene una durata maggiore sarebbe stata ideale, il tempo operativo è comunque sufficiente per garantire un buon livello di sicurezza; in caso foste soliti lasciare l’auto stazionata per lunghi periodi, 70mai consiglia l’acquisto di un battery pack opzionale utile a sfruttare più a lungo le funzionalità di sorveglianza.

Il fulcro di tutto questo update, d’altra parte, risiede nel software decisamente più ottimizzato ed intelligente rispetto al passato, oltre al nuovo sensore più risoluto. Grazie al nuovo software, infatti, qui la dashcam registra i momenti cruciali: 10 secondi prima, durante e 20 secondi dopo un incidente, così che in caso di impatto improvviso o emergenza, salva automaticamente i video importanti, garantendo che nessuna prova essenziale vada persa.

Notevolmente migliorati anche i sistemi di sicurezza integrati, meglio conosciuti come ADAS, ora basati su intelligenza artificiale, che forniscono avvisi in tempo reale per prevenire potenziali pericoli. Tra le principali funzionalità troviamo il rilevamento pedoni, l’avviso di cambio corsia se il veicolo che ci precede si muove in modo “pericoloso” e infine l’avviso di collisione frontale che notifica il rischio di impatto con il veicolo che precede, tutti strumenti ben calibrati che aiutano a migliorare la consapevolezza alla guida e riducono il rischio di incidenti.

Applicazione per smartphone

L’app 70mai è il cuore della gestione della dash cam poichè offre un controllo completo e un’esperienza intuitiva. Disponibile per iPhone e Android, consente di accedere a tutte le funzionalità del dispositivo in modo immediato, a partire dalla visualizzazione delle registrazioni archiviate senza dover rimuovere la microSD, fino alla personalizzazione di ogni singolo parametro della videocamera.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

La connessione con la dash cam avviene tramite WiFi, ed in tempo reale è possibile monitorare la velocità, i veicoli circostanti e altre informazioni di guida utili. Inoltre, tramite i comandi vocali integrati, è possibile far ruotare la telecamera a destra, a sinistra o verso l’interno dell’abitacolo, scattare selfie e persino registrare vlog di circa due minuti, con comandi semplici ed immediati.

Un punto di forza, invece, è la capacità della dash cam di tracciare tutti i percorsi effettuati, permettendo di rivederli comodamente sulla mappa attraverso l’app. Anche se l’esperienza d’uso è generalmente soddisfacente, l’interfaccia potrebbe essere resa ancora più intuitiva, ma non vi nascondo che l’ho trovata meglio ottimizzate e ben funzionante rispetto all’ultima volta, ovvero circa un annetto fa o poco meno.

Prezzo di vendita e considerazioni

La nuova 70mai Omni 4K arriva ufficialmente in vendita in italia con diversi bundle, che partono da un prezzo di listino di 314 euro con la sola camera anteriore, fino a 687 euro del bundle con due telecamere, microSDda 256GB, kit 4G e battery pack opzionale; sul sito ufficiale trovate a disposizione tutti i bundle a seconda delle vostre esigenze, e se ne approfitterete entro il 10 Aprile grazie al codice sconto 4KOMNIGIZ sarà possibile ottenere uno sconto del 25% e un filtro CPL in omaggio.

Tutto sommato si tratta di un upgrade sostanziale rispetto la precedente generazione; il salto di qualità è evidente a occhio nudo, seppur anche i prezzi siano cresciuti (e non poco) rispetto il modello FullHD. Certamente, ad oggi, questa rappresenta la soluzione più completa, e con qualche compromesso sul prezzo potrete avere un prodotto, al momento, imbattibile praticamente.

