Realme 14T 5G non è ancora stato annunciato, ma c’è quasi tutto

Con l’uscita dei nuovi smartphone della serie Realme 14 Pro era solo questione di tempo prima di vedere ulteriori aggiunte. Anche a questo giro ci sarà una famiglia ricca di modelli e quest’oggi si aggiunge un altro medio gamma: Realme 14T 5G è stato svelato quasi del tutto, tra immagini e specifiche. Ecco cosa sappiamo del prossimo dispositivo della gamma.

Crediti: @ZionsAnvin (X)

Finora abbiamo assistito al lancio di Realme 14 Pro e Pro+ mentre nei mesi passati in alcuni mercati è stato presentato il modello 14x. Nei prossimi giorni arriverà la versione base 14 5G ed ora ecco fare capolino un’altra variante. Realme 14T 5G era stato già svelato da una certificazione ma in questo caso non manca quasi niente: il telefono è stato avvistato su AliExpress e in altri store mentre un insider ci ha regalato una panoramica completa delle specifiche. L’uscita sarebbe prevista per il mese di aprile, quindi restiamo in attesa di novità (e di scoprire se arriverà o meno in Italia).

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 163,1 x 75,6 x 7,9 mm per 196 grammi

certificazione IP68 / IP69K

/ display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento /

SoC MediaTek Dimensity 6300 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 2 x 2,3 GHz – Cortex-A76 6 x 2,2 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

di storage UFS 2.2 non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8) con OmniVision OV50D

(f/1.8) con OmniVision OV50D selfie IMX480 da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 15 con Realme UI 6.0

