Realme 14 Pro vs 13 Pro vs 12 Pro: quali sono le differenze

Con il lancio della nuova serie di mid-range è tempo di mettere a confronto quelli che sono i cambiamenti dell’ultima generazione rispetto alle due precedenti. Si tratta di un approfondimento necessario dato che la gamma 13 non è arrivata in Italia e quindi è sicuramente più corretto dare uno sguardo anche a quelle che sono le migliorie nel passaggio dalla serie 12 a quella attuale. Quindi bando alle ciance, andiamo a vedere quali sono le differenze tra generazioni nel nostro approfondimento Realme 14 Pro/Pro+ vs 13 Pro/Pro+ vs 12 Pro/Pro+, con tutti i dettagli su design, specifiche e variazioni di prezzi.

Quali sono le differenze tra Realme 14 Pro/Pro+ vs Realme 13 Pro/Pro+ vs Realme 12 Pro/Pro+

Design a confronto

Il design in senso generale non cambia: l’attuale generazione continua ad offrire un ampio modulo fotografico circolare posizionato al centro della scocca, similmente a quanto visto con le serie precedenti. Cambia il posizionamento dei sensori all’interno del modulo mentre per la prima volta su un telefono abbiamo l’aggiunta di un triplo flash LED. Bellissima la scocca: la colorazione Suade Grey è sobria e scura mentre la versione Pearl White è realizzata con materiali particolari e cambia colore in base alla temperatura (passando dal bianco perla al blu). Tuttavia la vera differenza di design riguarda il display: i bordi curvi vanno parzialmente in pensione e rimangono solo per Realme 14 Pro; il fratello maggiore Realme 14 Pro+ passa ad un pannello Micro Quad Curved, similmente ai principali top di gamma del momento.

Passando ai precedenti Realme 13 Pro e 13 Pro+ abbiamo il solito modulo circolare e schermi curvi su due lati mentre lato estetico sono presenti due versioni con scocca in vetro (Monet Purple e Monet Gold, inspirate ai colori del celebre artista) ed una con una cover in pelle vegana (Emerald Green).

Realme 12 Pro e 12 Pro+ presentano uno stile più vicino agli attuali modelli della gamma 14 Pro, almeno per quanto riguarda lo spirito d’innovazione. I nuovi telefoni hanno una variante con scocca che cambia colore, mentre in questo caso abbiamo un look ispirato agli orologi di lusso. Entrambi gli smartphone sono stati creati in collaborazione con Ollivier Savéo, designer celebre per i suoi lavori Rolex, Piaget e tanti altri brand. La cover posteriore è in pelle vegana, attraversata da una striscia metallica centrale; il modulo circolare è impreziosito da una lunetta dentellata dorata. Entrambi offrono schermi con bordi Dual Edge: in quel periodo erano un elemento che indicava la natura premium dei device.

Specifiche a confronto

Realme 14 Pro (ITALIA) Realme 14 Pro+ (ITALIA) Realme 13 Pro (Global) Realme 13 Pro (Global) Realme 12 Pro (ITALIA) Realme 12 Pro+ (ITALIA) 162,8 x 74,9 x 7,6/7,8 mm



179/181,5 grammi 163,5 x 77,3 x 7,99 mm



194 grammi 161,3 x 73,9 x 8,2 mm



188 grammi (vetro)



161,3 x 73,9 x 8,4 mm



183,5 grammi (pelle vegana)

161,3 x 73,9 x 8,2 mm



190 grammi (vetro)



161,3 x 73,9 x 8,4 mm



185,5 grammi (pelle vegana) 161,47 x 74,02 x 8,75 mm



190 grammi 161,47 x 74,02 x 8,75 mm



196 grammi IP66/IP68/IP69 IP66/IP68/IP69 IP65 IP65 IP65 IP65 • AMOLED

• Curvo

• 6,77″ Full HD (2.392 x 1.080)

• 120 Hz

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 4.500 nit

• Gorilla Glass 7i • AMOLED

• Micro Quad Curved

• 6,83″ 1.5K (2.800 x 1.272)

• 120 Hz

• PWM Dimming 3.840 Hz

• 1.500 nit

• Gorilla Glass 7i • AMOLED

• Curvo

• 120 Hz

• 6,7″ Full HD (2.412 x 1.080)

• PWM Dimming 2.160 Hz

• 2.000 nit

• 10 bit

• Gorilla Glass 7i • AMOLED

• Curvo

• 120 Hz

• 6,7″ Full HD (2.412 x 1.080)

• PWM Dimming 2.160 Hz

• 2.000 nit

• 10 bit

• Gorilla Glass 7i • AMOLED

• Curvo

• 120 Hz

• 6,7″ Full HD (2.412 x 1.080)

• PWM Dimming 2.160 Hz

• 950 nit

• 10 bit

• Gorilla Glass Victus • AMOLED

• Curvo

• 120 Hz

• 6,7″ Full HD (2.412 x 1.080)

• PWM Dimming 2.160 Hz

• 950 nit

• 10 bit

• Gorilla Glass Victus Dimensity 7300 Energy

4 nm TSMC Snapdragon 7s Gen 3 4 nm TSMC Snapdragon 7s Gen 2

4 nm Samsung Snapdragon 7s Gen 2

4 nm Samsung Snapdragon 6 Gen 1

4 nm Samsung Snapdragon 7s Gen 2

4 nm Samsung 4 x 2,5 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 1 x 2,5 GHz A720

3 x 2,4 GHz A720

4 x 1,8 GHz A520 4 x 2,4 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 4 x 2,4 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 4 x 2,2 GHz A78

4 x 1,8 GHz A55 4 x 2,4 GHz A78

4 x 2,0 GHz A55 Mali-G615 Adreno 810 Adreno 710 Adreno 710 Adreno 710 Adreno 710 8/12 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 8/12 GB 8/12 GB 8 GB 8/12 GB 256/512 GB UFS 3.1 512 GB UFS 3.1 128/256/512 GB UFS 3.1 256/512 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo • 50 MP IMX882, f/1.8, PDAF, OIS



• 2 MP, f/2.4 • 200 MP IMX896, f/1.8, PDAF, OIS



• 8 MP ultra-wide, f/2.2, FOV 112°



• 50 MP teleobiettivo periscopico IMX882, f/2.65, OIS, zoom 3x • 50 MP LYT-600 f/1.88, PDAF, OIS



• 8 MP ultra-wide IMX355, f/2.2, FOV 112° • 50 MP LYT-701 f/1.8, PDAF, OIS



• 8 MP ultra-wide, f/2.2, FOV 112°



• 50 MP LYT-600, f/2.65, OIS, teleobiettivo a periscopio • 50 MP IMX882 f/1.8, PDAF, OIS



• 8 MP ultra-wide, f/2.2, FOV 112°



• 32 MP IMX709, f/2.0, OIS, teleobiettivo • 50 MP IMX890 f/1.8, PDAF, OIS



• 8 MP ultra-wide, f/2.2, FOV 112°



• 64 MP OV64B, f/2.6, OIS, teleobiettivo HYPERIMAGE+, Triplo Flash LED HYPERIMAGE+, Triplo Flash LED HYPERIMAGE+, Ultra Clear Camera AI (funzioni legate all’AI) HYPERIMAGE+, Ultra Clear Camera AI (funzioni legate all’AI) ❌ ❌ 16 MP f/2.4 32 MP f/2.0 32 MP f/2.45 32 MP f/2.45 16 MP f/2.4 32 MP f/2.4 6.000 mAh 6.000 mAh 5.200 mAh 5.200 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh 45W 80W 45W 80W 67W 67W ❌ ricarica wireless ❌ ricarica wireless ❌ ricarica wireless ❌ ricarica wireless ❌ ricarica wireless ❌ ricarica wireless Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G ❌ eSIM ❌ eSIM ❌ eSIM ❌ eSIM ❌ eSIM ❌ eSIM WiFi 6 WiFi 6 WiFi 6 WiFi 6 WiFi 6 WiFi 6 5.4 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 ✔️ NFC ✔️ NFC ❌ NFC (varia in base al mercato) ❌ (varia in base al mercato) ✔️ NFC ✔️ NFC GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 USB-C 2.0 Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo Stereo ❌ Mini jack cuffie ❌ Mini jack cuffie ❌ Mini jack cuffie ❌ Mini jack cuffie ❌ Mini jack cuffie ❌ Mini jack cuffie ❌ Infrarossi ❌ Infrarossi ❌ Infrarossi ❌ Infrarossi ❌ Infrarossi ❌ Infrarossi Realme UI 6

Android 15 Realme UI 6

Android 15 Realme UI 5

Android 14 Realme UI 5

Android 14 Realme UI 5

Android 14 Realme UI 5

Android 14

Realme 14 Pro/Pro+ vs 13 Pro/Pro+ vs 12 Pro/Pro+ – Prezzo a confronto

Realme 14 Pro (ITALIA) Realme 14 Pro+ (ITALIA) Realme 13 Pro (Global) Realme 13 Pro+ (Global) Realme 12 Pro (ITALIA) Realme 12 Pro+ (ITALIA) 8/128 GB ❌ ❌ 23.999 INR (264€) ❌ ❌ ❌ 8/256 GB 429,9€ ❌ 25.999 INR (286€) 29.999 INR (330€) 399,9€ 499,9€ 12/256 GB ❌ ❌ ❌ 31.999 INR (352€) ❌ ❌ 12/512 GB 479,9€ 579,9€ 28.999 INR (319€) 33.999 INR (375€) 449,9€ 549,9€

