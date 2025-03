Realme 14 Pro e 14 Pro+ ufficiali in Italia: cover cangiante, zoom periscopico e 5 anni di update!

Finalmente la compagnia asiatica ha alzato il sipario su Realme 14 Pro e 14 Pro+: in realtà i due smartphone sono ufficiali a livello Global da tempo, ma eravamo curiosi di scoprire il prezzo di vendita in Italia. Per fortuna Realme ha annunciato un’offerta lancio da non sottovalutazione, insieme ad un piano di aggiornamenti che guarda ai top di gamma. Ecco tutte le novità dei nuovi smartphone, due campioni di stile grazie all’elegantissima cover che cambia colore!

Realme 14 Pro e 14 Pro+ arrivano in Italia: tutte le novità della nuova serie di mid-range (dallo stile unico)

Crediti: Realme

La grande novità della serie Realme 14 Pro è sicuramente lo stile: entrambi i dispositivi presentano un’elegantissima versione Pearl White, realizzata in collaborazione con lo studio di design industriale nordico Valeur Designers. Si tratta di una scocca bianco perla, ispirata all’oceano e caratterizzata da una trama simile a quella di una conchiglia. La vera chicca è la possibilità di cambiare colore in base alla temperatura (sotto i 16°C), passando dal bianco perla al blu. C’è anche un’altra novità, stavolta dedicata al comparto fotografico: per la prima volta a bordo di uno smartphone abbiamo un sistema con triplo flash LED, per scatti ben illuminati in ogni situazione. Le certificazioni IP66/IP68/IP69 garantiscono la massima resistenza contro polvere ed acqua.

Crediti: Realme – Versione 14 Pro+

Nonostante si tratti di smartphone leggeri e sottili, Realme 14 Pro e 14 Pro+ sono equipaggiati con batterie al silicio-carbonio da 6.000 mAh, con ricarica rapida – rispettivamente – da 45W e 80W. Il comparto fotografico è affidato ad un modulo con tecnologia HYPERIMAGE+ (ci sono vari feature legate al miglioramento degli scatti e alla post-produzione tramite AI): il fratello maggiore 14 Pro+ monta un sensore IMX896 da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3X e digitale fino a 120X. La versione 14 Pro offre un sensore IMX882 da 50 MP con OIS ed accompagnato da un obiettivo mono.

Crediti: Realme – Versione 14 Pro

Le differenze continuano lato display e processore: il modello base 14 Pro presenta un ampio schermo AMOLED con bordi curvi (6,77″) ed è mosso dal Dimensity 7300 Energy; passando a 14 Pro+ abbiamo un pannello Quad Curved AMOLED da 6,83″ ed un chipset Snapdragon 7s Gen 3. Lato software è presente Android 15 tramite Realme UI 6 con la bellezza di 5 anni di aggiornamenti Android e di patch di sicurezza.

Prezzi e disponibilità in Italia

Come anticipato in precedenza dalla stessa azienda, i nuovi smartphone della serie arrivano in Italia ai seguenti prezzi: di listino abbiamo Realme 14 Pro a 429,9€ e 479,9€ nelle versioni da 8/256 GB e 12/512 GB, mentre il fratello maggiore 14 Pro+ viene proposto in un’unica variante da 12/512 GB a 579,9€. La vera chicca sta nelle offerte lancio, valide fino al 31 marzo 2025:

Realme 14 Pro da 8/256 GB scende a 329,9€ con 50€ di sconto (379,9€) e 50€ di promo cashback

con 50€ di sconto (379,9€) e 50€ di promo cashback Realme 14 Pro da 12/512 GB scende a 379,9€ con 50€ di sconto (429,9€) e 50€ di promo cashback

con 50€ di sconto (429,9€) e 50€ di promo cashback Realme 14 Pro+ da 12/512 GB scende a 479,9€ con 50€ di sconto (529,9€) e 50€ di promo cashback

L’iniziativa è attiva da Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Vodafone (per quest’ultimo vale solo la promo di 14 Pro da 8/256 GB).

