Realme 14 Pro e 14 Pro+: scheda tecnica, prezzo e uscita

Ecco il debutto della nuova famiglia di medio gamma del brand, a distanza di pochi mesi dall’uscita suo modello top con Snapdragon 8 Elite (Realme GT 7 Pro). Realme 14 Pro e 14 Pro+ sono stati lanciati a sorpresa in Cina il 9 gennaio, per poi debuttare il versione Global il 16 dello stesso mese (partendo dall’India): il lancio in Italia è avvenuto il 3 marzo, in occasione del MWC 2025. Ecco quindi che andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere sui dispositivi tra specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

Realme 14 Pro e 14 Pro+: tutto quello che c’è da sapere tra specifiche tecniche, prezzo e uscita

Design e display

Crediti: Realme

Il design di Realme 14 Pro+ è cosa nota: già da diverse settimane la compagnia ha pubblicato immagini ed anticipazioni e il motivo è chiaro. Il nuovo telefono è elegantissimo, con un modulo circolare che riprende lo stile della gamma Realme 13 Pro. Tuttavia il modello maggiore di quest’anno mette da parte i bordi curvi in favore di uno schermo AMOLED con micro-curvature su quattro lati, una soluzione ormai ampiamente adottata dalla fascia premium (e da vari terminali medio-alti). Inoltre c’è un altro elemento inedito: la versione bianca Peal White è caratterizzata da una scocca che cambia colore con il freddo.

Questa tecnologia sfrutta dei pigmenti termocromici avanzati che reagiscono alle variazioni di temperatura: quando questa scende al di sotto dei 16°C, la cover passa dal bianco perla a un blu vibrante, per poi invertire la tonalità quando la temperatura sale. Questa trasformazione si ispira alla profondità degli oceani offrendo una sorpresa inaspettata agli utenti. Inoltre ogni pannello è unico: non esistono due back cover uguali.

Crediti: Realme

Passando al resto delle caratteristiche, abbiamo a che fare con uno schermo abbastanza ampio, da 6,83″ con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz, cornici sottilissime, 1.500 nit di luminosità e PWM Dimming a 3.840 Hz (contro l’affaticamento degli occhi). C’è un lettore d’impronte digitali sotto al display (un’unità ottica) e la scocca è completamente impermeabile. Per quanto riguarda Realme 14 Pro, in questo caso il dispositivo accontenta chi predilige i bordi curvi: il telefono monta uno schermo da 6,77″ Full HD di tipo Dual Edge.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Realme

Come anticipato in precedenza dalla stessa azienda, le specifiche tecniche di Realme 14 Pro+ sono basate sullo Snapdragon 7s Gen 3: si tratta di un chipset a 4 nm per la fascia media, ma che promette ottime prestazioni. Lato memore abbiamo fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage UFS 3.1; l’autonomia è affidata ad una batteria da 6.000 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 80W. Il software a bordo è l’ultima Realme UI 6.0, basata su Android 15: ciò comporta la presenza di un pacchetto completo dedicato alle funzionalità AI, sia in ambito fotografico che per quanto riguarda la produttività e miglioramenti nella fluidità dell’interfaccia. L’azienda ha confermato la bellezza di 5 anni di aggiornamenti Android e di patch di sicurezza per entrambi i modelli. Realme 14 Pro in versione standard passa a MediaTek, con il Dimensity 7300 Energy; la batteria resta la stessa ma la ricarica diminuisce (45W).

Il comparto fotografico è ancora una volta siglato HYPERIMAGE+: sono presenti ottimizzazioni e migliorie legate all’uso dell’intelligenza artificiale, sia in fase di scatto che in post-produzione. Il sensore principale è il Sony IMX896 da 50 MP con OIS, accompagnato da un ultra-grandangolare e da un teleobiettivo periscopico IMX882 con zoom ottico 3X e digitale fino a 120X. Il flash LED rappresenta un altro punto di forza: per la prima volta su uno smartphone è stato introdotto un sistema con triplo flash LED, per illuminare al meglio anche le scene più difficili. Frontalmente, nel punch hole centrale, trova spazio una selfie camera da 32 MP. Anche lato fotografico, Realme 14 Pro presenta delle differenze: in questo caso c’è una dual camera con un sensore principale IMX882 da 50 MP con OIS, accompagnato da un obiettivo monocromatico.

Realme 14 Pro – Scheda tecnica (Italia)

Crediti: Realme

Dimensioni: 162,8 x 74,9 x 7,6/7,8 mm di spessore per un peso di 179/181,5 grammi

Certificazione IP66 / IP68 / IP69

/ / Display curvo AMOLED a 10 bit da 6,77″ Full HD+ (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 4.500 nit e PWM Dimming a 3.840 Hz

a 10 bit da (2.392 x 1.080 pixel) con refresh rate a , luminosità di picco di 4.500 nit e PWM Dimming a 3.840 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (6.000 mm 2 )

) SoC MediaTek Dimensity 7300 Energy a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55)

+ 4x 2.0 GHz Cortex-A55) GPU Mali-G615

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera HYPERIMAGE+ da 50 + 2 MP (f/1.8-2.4) con IMX882, OIS, sensore monocromatico + triplo flash LED

da (f/1.8-2.4) con IMX882, OIS, sensore monocromatico + triplo flash LED Selfie camera da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0 (con 5 anni di aggiornamenti Android + sicurezza)

Realme 14 Pro+ – Scheda tecnica (Italia)

Crediti: Realme

Dimensioni: 163,5 x 77,3 x 7,99 mm di spessore per un peso di 194 grammi

Certificazione IP66 / IP68 / IP69

/ / Display Quad Curved AMOLED a 10 bit da 6,83″ 1.5K+ (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a 120 Hz , luminosità di picco di 1.500 nit e PWM Dimming a 3.840 Hz

a 10 bit da (2.800 x 1.272 pixel) con refresh rate a , luminosità di picco di 1.500 nit e PWM Dimming a 3.840 Hz Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (6.000 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

12 GB di RAM LPDDR5

di RAM 512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Fotocamera HYPERIMAGE+ da 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.2-2.65) con IMX896, OIS, ultra-grandangolare 112° e teleobiettivo periscopico IMX882 + triplo flash LED

da (f/1.8-2.2-2.65) con IMX896, OIS, ultra-grandangolare 112° e teleobiettivo periscopico IMX882 + triplo flash LED Selfie camera da 32 MP (f/2.0)

(f/2.0) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Sistema operativo Android 15 con Realme UI 6.0 (con 5 anni di aggiornamenti Android + sicurezza)

Quanto costa Realme 14 Pro/14 Pro+ – Prezzo e uscita Global

La presentazione di Realme 14 Pro e 14 Pro+ in Italia è avvenuta il 3 marzo, con un prezzo di partenza di 429,9€: i nuovi mid-range sono tra i protagonisti del MWC 2025 mentre debuttano da noi subito in offerta lancio. Di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili in versione italiana.

Realme 14 Pro 8/256 GB – 429,9€ (329,9€ in offerta lancio) 12/512 GB – 479,9€ (379,9€ in offerta lancio)

Realme 14 Pro+ 12/512 GB – 579,9€ (479,9€ in offerta lancio)



I nuovi modelli sono in offerta lancio con 50€ di sconto e 50€ di promo cashback fino al 31 marzo 2025: l’iniziativa è attiva da Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony e Vodafone (per quest’ultimo vale solo la promo di 14 Pro da 8/256 GB).

