Realme 14 Pro e 14 Pro+: migliori cover, pellicole ed accessori

Cover che cambiano colore in base alla temperatura, un triplo flash LED (per la prima volta in ambito smartphone) e impermeabilità IP69: insomma, stavolta Realme fa sul serio e propone un trittico particolarmente appagante sia lato specifiche, che per funzionalità, caratteristiche ed estetica. Scopri le migliori cover, pellicole ed accessori per Realme 14 Pro e 14 Pro+, i nuovi modelli della serie ora disponibili in Italia.

Migliori cover, pellicole ed accessori per Realme 14 Pro e 14 Pro+

Crediti: Realme

REALME 14 PRO & 14 PRO+ – SCHEDA TECNICA & PREZZO – RECENSIONE

Amazon

Realme 14 Pro

ELYCO Cover Compatibile con Realme 14 Pro, Anti-Caduta TPU Silicone Caso, Trasparente Protettiva Case Assorbimento degli Urti, Custodia Protettiva per Realme... 8,99€ Compra Ora Amazon.it Lemxiee Custodia per Realme 14 Pro 5G Cover,Anti-impronta & Anti-caduta Custodia in silipere flessibile + Acrilico smerigliato per Realme 14 Pro 5G Case 10,99€ Compra Ora Amazon.it ILING Cover per Realme 14 Pro 5G, Design Unico in Metallo Spazzolato, Premio Finitura in Pelle Custodia, Ultrasottile Morbido Silicone TPU Bumper Antiurto... 8,88€ Compra Ora Amazon.it Datree Custodia per Realme 14 Pro, Morbido Cristallo Silicone Custodie Protettivo TPU Case, Anti-Scratch, Shock-Absorption, Protettiva Sottile Back Cover 8,99€ Compra Ora Amazon.it ILING Cover per Realme 14 Pro 5G, Custodia a Premium Pelle PU Portafoglio Caso, Retrò Antiurto Flip Cover con Slot per Scheda/Funzione di Supporto/RFID... 11,58€ Compra Ora Amazon.it Heioloo Cover per Realme 14 Pro Custodia in Pelle Portafoglio [Slot per Scheda] [Funzione di Supporto] [Magnetico Protettiva Cover] 10,98€ Compra Ora Amazon.it Wookfiss Vetro Temperato per Realme 14 Pro 5G, 2 Pezzi 3D Pellicola Protettiva+ 2 Pezzi Pellicola Fotocamera, Anti Graffi HD Trasparenza Protettiva Film for... 9,98€ Compra Ora Amazon.it Heioloo 4 Pezzi Pellicola Protettiva per Realme 14 Pro Vetro Temperato, 2 Pezzi Pellicola Protettiva Morbida + 2 Pezzi Fotocamera Vetro Temperato,Senza... 8,99€ Compra Ora Amazon.it Rojeuinn Vetro Temperato per Realme 14 Pro 5G Pellicola Protettiva,2 Pezzi Vetro Temperato+Fotocamera Posteriore,Anti-Scratch,Durezza 9H 7,99€ Compra Ora Amazon.it CONAPIKA Pellicola Protettiva per Realme 14 Pro 5G, 2 Pezzi HD Trasparente Morbido TPU pellicole Flessibile Alta Sensibilità Autoguarigione Senza Bolle Anti... 10,89€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 10/03/2025 11:50

Realme 14 Pro+

FDHYFGDY Custodia protettiva per Realme 14 Pro Plus Cover, protezione fotocamera di alta qualità, custodia antiurto e antigraffio, Cover per Realme 14 Pro+... 9,99€ Compra Ora Amazon.it ELYCO Cover Compatibile con Realme 14 Pro Plus/Realme 14 Pro+, Anti-Caduta TPU Silicone Caso, Trasparente Protettiva Case Assorbimento degli Urti, Custodia... 8,99€ Compra Ora Amazon.it Bihizei Cover Compatibile con Realme 14 Pro+ / Pro Plus 5G, Custodia in Morbida Silicone TPU, Sottile e Antiurto con Rivestimento in Microfibra AntiGraffio,... 9,98€ Compra Ora Amazon.it Fitudoos Cover per Realme 14 Pro Plus,Assorbimento degli Urti, Protettivo Resistente Custodia, Fibra di Carbonio Ultra Cover per Realme 14 Pro Plus,Nero 12,19€ Compra Ora Amazon.it Rojeuinn Cover per Realme 14 Pro Plus 5G custodie,Premium Portafoglio Magnetica Flip Case,Custodia con fibra di carbonio-Nero 11,99€ Compra Ora Amazon.it Lemxiee Custodia per Realme 14 Pro Plus 5G Cover,Anti-impronta & Anti-caduta Custodia in silipere flessibile + Acrilico smerigliato per Realme 14 Pro Plus 5G... 10,99€ Compra Ora Amazon.it FDHYFGDY 2 pezzi per Realme 14 Pro Plus Pellicola protettiva per vetro temperato,2 pezzi di pellicola in vetro per fotocamera,durezza 9H,protezione schermo... 9,99€ Compra Ora Amazon.it Datree 2 Pezzi per Realme 14 Pro Plus/14 Pro+ Pellicola Protettiva, 2 Pezzi Fotocamera Vetro Temperato, Anti Graffio Amichevole Senza Bolle Protettiva... 10,99€ Compra Ora Amazon.it HONLEN 2 Pezzi Protezione Schermo Pellicola compatibile con Realme 14 Pro+ 5G / Realme 14 ProPlus 5G (6.83" Inches) Protezione per lo Schermo in Vetro... 9,99€ Compra Ora Amazon.it Rojeuinn Vetro Temperato per Realme 14 Pro Plus/14 Pro+ 5G Pellicola Protettiva,2 Pezzi Vetro Temperato + 2 Pezzi Fotocamera Posteriore,Anti-Scratch,Durezza 9H 10,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 10/03/2025 11:50

eBay

Cover Custodia Silicone TRASPARENTE pre Realme 14 Pro 5G 5,99€ Compra Ora eBay Cover Custodia Silicone TRASPARENTE pre Realme 14 Pro + /Realme 14 Pro PLUS 5G 5,99€ Compra Ora eBay Custodia cellulare per Realme 14 Pro 5G Tech-Protect case cover custodia protettiva nera 9,90€ Compra Ora eBay Custodia cellulare per Realme 14 Pro Plus 5G Tech-Protect case cover astuccio nero 9,90€ Compra Ora eBay CUSTODIA SLIM BACK COVER CASE per REALME 14 PRO + PELLICOLA VETRO TEMPERATO 6,99€ Compra Ora eBay CUSTODIA SLIM BACK COVER CASE per REALME 14 PRO PLUS + PELLICOLA VETRO TEMPERATO 6,99€ Compra Ora eBay 2x Full-Cover per realme 14 Pro Pellicola Trasparente Curved Proteggi Schermo 10,79€ Compra Ora eBay 2x Full-Cover per realme 14 Pro Plus Pellicola Trasparente Proteggi Schermo 10,79€ Compra Ora eBay 2x Pellicola protettiva opaca per Realme 14 Pro+ Kamera Linse Protezione 15,99€ Compra Ora eBay

AliExpress

Leather Funda for Realme 14 Pro Plus / 14 Pro Case Luxury Plain Leather Protection Cover Capa for Realme 14 Pro Cases 3,94€ Compra Ora Aliexpress For REALME 14 Pro Plus 5G Case Original Soft Silicone TPU Phone Cases Back Cover For REALME 14 PRO+ Fashion Planet RMX5051 Coque 3,19€ Compra Ora Aliexpress UV Light Full Cover Silicone Hydrogel Film for Realme 13 Pro Plus Screen Protector for Realme 14 Pro 12 11 10 Film not glass 7,82€ 5,08€ Compra Ora Aliexpress For Realme 14 Pro Plus 14Pro RMX5056 RMX5051 Back Ring Holder Bracket Phone Cover TPU Soft Silicone Case On Realme 14 Pro+ 2,91€ 1,57€ Compra Ora Aliexpress For Realme 14 Pro Case Matte Soft Silicone Back Cover For Realme 14 Pro Plus Realme14Pro+ Realme14ProPlus 5G Phone Case 3,19€ Compra Ora Aliexpress Realme 14 Pro case For Realme 14 Pro Plus Cover Phone Global Version Flip Celular Etui Realmi Real me 14X Realme14 5G Shell bags 6,03€ 3,92€ Compra Ora Aliexpress Magnetic Case For Realme Neo 7 14 gt 7 pro plus + Case Hard Matte With Ring Stand Protective Cover ForRealme GT Neo7 5G Bumper 5,73€ 4,70€ Compra Ora Aliexpress Cover For Realme GT 7 Pro neo 7 Case Luxury Soft Silicone Transparent Phone Case For Realme 14 GT7 Pro Shell Shockproof Bumper 4,57€ 3,75€ Compra Ora Aliexpress Transparent Case For Realme 14 Pro Plus Case Anti-knock Silicone Colorful Cover Realme 14 Pro Plus Case For Realme 14 Pro Plus 2,93€ 1,99€ Compra Ora Aliexpress For Realme 14 pro Curved Tempered glass film 3D Curved Edge Anti-Scratch For Realme 14pro Soft fiber Camera film 3,99€ 3,48€ Compra Ora Aliexpress 9H HD Camera Lens For Realme 14 Pro+ Plus Tempered Glass ON Realme14Pro+ Realme14ProPlus Back Screen Protector Cover Film 3,23€ 2,89€ Compra Ora Aliexpress 6-in-1 For Realme 14 Pro Plus Glass OPPO Realme 14 Pro Plus Tempered Glass 9H HD Screen Protector Realme 14 Pro Plus Lens Glass 3,44€ Compra Ora Aliexpress

