Realme 14 5G ufficiale: è economico, ma somiglia ad un Gaming Phone

Dopo il debutto dei fratelli maggiori Realme 14 Pro e 14 Pro+ è tempo di conoscere il modello base della serie. Il debutto è avvenuto solo in alcuni paesi asiatici, ma non è da escludere che arriverà anche alle nostre latitudini. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di Realme 14 5G tra specifiche tecniche, prezzo e uscita: un telefono economico ma con stile da vendere (e si atteggia a Gaming Phone).

Realme 14 5G: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Come anticipato anche in precedenza, non si tratta di un modello totalmente inedito ma del rebrand del dispositivo cinese Neo 7x (a sua volta lanciato in India come P3 5G). Il design è leggermente diverso le specifiche sono le stesse: Realme 14 5G arriva con un pannello AMOLED da 6,67″ a 120 Hz ed è mosso dallo Snapdragon 6 Gen 4 di Qualcomm. L’autonomia è affidata ad una capiente batteria da 6.000 mAh con ricarica cablata da 45W; nonostante tutto il telefono presenta uno spessore contenuto, anzi all’interno trova spazio perfino un sistema di raffreddamento con camera di vapore.

Il mid-range è impermeabile, ha un lettore d’impronte sotto lo schermo ed offre una fotocamera da 50 MP. C’è anche un anello luminoso posizionato sul retro (all’interno del modulo fotografico). Le colorazioni disponibili sono tre: Storm Titanium e Warrior Pink sono quelle tradizionali mentre la versione Mecha Silver adotta un look in stile Gaming Phone.

Il nuovo Realme 14 5G è stato lanciato al prezzo di circa 325€ e 385€ al cambio (ma per ora solo in alcuni paesi asiatici), nelle varianti da 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage. Restiamo in attesa di novità per l’Italia e non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Realme 14 5G – Scheda tecnica

dimensioni e peso – 163,15 x 75,65 x 7,97 mm per 196 grammi

certificazione IP66 / IP68 / IP69

/ / display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 2.000 nit, campionamento del tocco a 120/180 Hz (fino a 1.500 Hz), profondità colore a 8 bit

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 2.000 nit, campionamento del tocco a 120/180 Hz (fino a 1.500 Hz), profondità colore a 8 bit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.050 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 2,3 GHz – Cortex-A720 3 x 2,2 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 810

12 GB di RAM

di RAM 256/512 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.8) con OV50D40

(f/1.8) con OV50D40 selfie da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 15 con Realme UI 6.0

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le