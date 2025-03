Realme 14 5G si atteggia a Gaming Phone nel primo teaser ufficiale

La serie di mid-range di Realme sta per dare il benvenuto ad una nuova aggiunta: non c’è ancora una data ufficiale ma l’azienda ha già svelato l’identità e il design del prossimo modello. Si tratta di Realme 14 5G, dispositivo caratterizzato da uno stile che strizza l’occhio ai Gaming Phone: ecco cosa sappiamo finora.

Realme 14 5G sarà la prossima aggiunta alla serie: ecco il design ufficiale e cosa possiamo aspettarci dalle specifiche

Il primo teaser ufficiale dedicato a Realme 14 5G mostra il medio gamma in una versione Mecha Design, un look futuristico che si ispira a quello degli smartphone da gaming. Non c’è ancora una data ma il debutto è previsto a breve; resta da vedere se e quando arriverà in Italia (al momento sono stati presentati Realme 14 Pro e 14 Pro+). Comunque, visti i precedenti, l’uscita anche alle nostre latitudini potrebbe essere considerata quasi scontata. Realme si è limitata a svelare il design e la presenta di una fotocamera da 50 MP; per il resto delle specifiche possiamo fare affidamento a Realme Neo 7x, di cui dovrebbe essere il rebrand (in base a quanto emerso anche da varie certificazioni).

Il design del modello Global e quello del cugino cinese sembra leggermente diverso, ma in realtà solo per quanto riguarda il modulo fotografico. Il telefono avrà anche una variante indiana, ossia Realme P3 5G. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, basata sull’ipotesi rebrand (abbastanza plausibile).

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – 163,15 x 75,65 x 7,97 mm per 194 grammi

certificazione IP66 / IP68 / IP69

/ / display AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 2.000 nit, campionamento del tocco a 120/180 Hz (fino a 1.500 Hz), profondità colore a 8 bit e protezione Crystal Armor Glass

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco fino a 2.000 nit, campionamento del tocco a 120/180 Hz (fino a 1.500 Hz), profondità colore a 8 bit e protezione Crystal Armor Glass Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 6.050 mm²

SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 1 x 2,3 GHz – Cortex-A720 3 x 2,2 GHz – Cortex-A720 4 x 1,8 GHz – Cortex-A520

GPU Adreno 810

8/12 GB di RAM

di RAM 256/512 GB di storage non espandibile

di storage non espandibile batteria da 6.000 mAh con ricarica da 45W

con ricarica da fotocamera da 50 MP (f/1.8) con OV50D40

(f/1.8) con OV50D40 selfie da 16 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, Speaker stereo, Type-C

Android 15 con Realme UI 6.0

