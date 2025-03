Prezzi da top di gamma per POCO F7 Pro e F7 Ultra: ecco quanto costeranno

I nuovi POCO F7 Pro e F7 Ultra si fanno sempre più vicino ed ora manca solo il debutto: arrivano anche i possibili prezzi leak per il mercato europeo (svelati niente meno che da uno degli e-commerce più famosi al mondo) e sembra proprio che i prossimi Xiaomi non abbiano più segreti!

Quanto costeranno POCO F7 Pro e F7 Ultra: trapela il prezzo in Europa

Crediti: @TechHome100 (X)

Il prezzo in Europa dei nuovi POCO F7 Pro e F7 Ultra sarebbe stato svelato da Amazon: il celebre e-commerce avrebbe pubblicato per errore le pagine prodotto con immagini, tagli di memoria e prezzi. Nel caso del modello Pro da 12/512 GB è presente una cifra anomala, ma è probabile che si tratta di un’offerta o un errore. Di seguito tutti i dettagli in base a quanto emerso.

F7 Pro – 12/256 GB – 599,9€

F7 Pro – 12/512 GB – 535,8€

F7 Ultra – 12/256 GB – 749,9€

F7 Ultra – 16/512 GB – 799,9€

Per fare un paragone, i prezzi di listino in Italia della serie F6 partono da 449,9€ fino ad un massimo di 699,9€. Comunque in questo caso parliamo di smartphone equipaggiati con Snapdragon 8s Gen 3 e 8 Gen 2 mentre i nuovi POCO F7 Pro e F7 Ultra sarebbero mossi – rispettivamente – dallo Snapdragon 8 Gen 3 e 8 Elite. Insomma, cambierà proprio la fascia di riferimento con una versione Pro medio-alto ed un vero e proprio top di gamma (la variante Ultra). La data di presentazione Global sarebbe fissata per il 27 marzo: qui trovate anche un approfondimento dove mettiamo a confronto le presunte specifiche di entrambi (per vedere le differenze).

