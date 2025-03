Samsung Galaxy S25 Edge non sarà economico: colori, memorie e prezzi in Europa

Dopo una presentazione fugace all’evento Unpacked di gennaio e una comparsa al MWC 2025, non resta che attendere l’evento di lancio. Il top di gamma ultrasottile si avvicina sempre di più ed aumentano anche le indiscrezioni, che diventano più piccanti. A questo giro si parla di prezzo in Europa, colorazioni e memorie: ecco cosa possiamo aspettarci dal prossimo Samsung Galaxy S25 Edge.

Quanto costerà Samsung Galaxy S25 Edge? Nuovi dettagli su prezzo, colorazioni e memorie

Samsung Galaxy S25 Edge

Per quanto riguarda i colori, Samsung Galaxy S25 Edge dovrebbe fare capolino in versione Titanium Icyblue, Titanium Silver e Titanium Jetblack (rispettivamente blu, argento e nero). Il nome delle colorazioni potrebbe indicare il materiale della scocca ma non è sicuro: finora si è parlato di alluminio per il frame perimetrale e ceramica per la cover posteriore. Tuttavia con Samsung Galaxy S25 Ultra il nome delle colorazioni è un riferimento effettivo alla struttura in titanio, quindi resta da vedere se questo materiale premium troverà spazio anche a bordo del modello ultrasottile.

Passando alle configurazioni, lato memorie dovremmo avere 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS 4.0. In merito al possibile prezzo in Europa, Samsung Galaxy S25 Edge partirebbe da 1.200/1.300€ per la versione base; il modello superiore salirebbe a circa 1.300/1.400€. Ovviamente si tratta di cifre indicative, che cambierebbero in base al paese.

Già in precedenza un insider aveva anticipato cifre simili a quelle di Galaxy S25+ (ossia 1.189€ e 1.309€ in Italia, da 12/256 GB e 12/512 GB). Insomma, chi si aspettava uno smartphone più economico in stile Galaxy FE resterà deluso: non a caso in varie indiscrezioni si sostiene che Samsung continuerà a puntare della gamma FE e il nuovo modello Edge non sostituirà quest’ultima. Per saperne di più date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato ad S25 Edge, il cui lancio sarebbe previsto per il mese di aprile.

