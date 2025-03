Qualcomm presenta Snapdragon G Series: i nuovi chip dedicati alle console da gaming portatili

Qualcomm ha presentato oggi una nuova serie di chip dedicati al mondo del gaming che prenderanno il nome di Snapdragon G. Fino ad ora utilizzare per smartphone, tablet e PC portatili, i nuovi chip di Qualcomm offriranno prestazioni rinnovate anche per le console da gaming portatili che negli ultimi anni hanno trovato grandissimo spazio sui mercati internazionali.

Snapdragon G3 Gen 3, G2 Gen 2 e G1 Gen sono pronti a sbaragliare la concorrenza

Crediti: Qualcomm

La serie Snapdragon G è interamente dedicata al mondo del gaming, con focus particolare sulle console portatili, cloud gaming, Android e addirittura PC portatili. Tra i primi produttori a sfruttare questi inediti chipset, infatti, ci saranno compagnie che hanno trovato grande spazio sul mercato negli ultimi mesi, come per esempio AYANEO, ONEXSUGAR e Retroid Pocket.

La lineup sarà composta da tre differenti tier: Snapdragon G3 Gen 3 sarà dotato di una CPU Kryo octa-core ed una GPU Adreno A32, mentre Snapgradon G2 Gen 2 avrà una GPU leggermente meno potente con Adreno A22. Entrambi i chip saranno dotati di FastConnect 7800 per Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3 ed il supporto per display QHD+ a 144 Hz. Il modello entry-level, Snapdragon G1 Gen 2 offre invece una GPU Adreno A12, connettività Wi-Fi 5 con Bluetooth 5.1 ed un supporto di display Full HD a 120 Hz.

Al momento non ci sono dettagli ufficiali sui primi dispositivi che adotteranno questa nuova famiglia di chip, ma non è escluso che le prime console da gaming portatili con Snapdragon G possano debuttare già nei prossimi mesi.

