POCO C71 in arrivo ad aprile: design svelato (ma forse sappiamo già tutto)

Dopo il lancio dei top di gamma F7 Pro e F7 Ultra, è già il momento di un nuovo smartphone del brand partner di Xiaomi, ma stavolta si tratta di un budget phone. POCO C71 è in dirittura d’arrivo: il lancio è previsto per aprile e si tratterà di un modello economico e stiloso.

POCO C71 sarà il prossimo budget phone Xiaomi: ecco tutto quello che sappiamo finora

Crediti: POCO, Redmi

Per ora l’azienda si è limitata a svelare il design di POCO C71 e mancano ancora i dettagli tecnici: tuttavia il dispositivo dovrebbe essere un rebrand di Redmi A5 4G, di cui sappiamo praticamente tutto (anche se non è stato lanciato in via ufficiale). Quindi il nuovo POCO avrebbe dalla sua un ampio schermo da 6,88″ a 120 Hz, un chipset Unisoc (T7250), 5.200 mAh di batteria e una fotocamera da 32 MP. Una dotazione basilare, come si evince anche dalla presenza del software Android 15 Go.

La data di presentazione non è stata ancora confermata ma secondo i leak dovrebbe essere fissata per il 4 aprile. Si parla del mercato indiano e per il momento non è dato di sapere se arriverà anche in Italia; probabilmente alle nostre latitudini arriverà direttamente Redmi A5 4G, dato che – secondo quanto trapelato – dovrebbe fare capolino in Europa.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso – 171,7 x 77,8 x 8,26 mm per 193 grammi

Certificazione IP/

Display LCD da 6,88″ HD+ (1.640 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz e luminosità fino a 1.500 nit

(1.640 x 720 pixel) con refresh rate a e luminosità fino a 1.500 nit Lettore d’impronte digitali laterale + Face Unlock 2D

Raffreddamento passivo

SoC Unisoc T7250 a 12 nm TSMC

a 12 nm TSMC CPU octa-core 2 x 2,0 GHz – Cortex-A75 6 x 1,8 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP1

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage eMMC 5.1 espandibile tramite micro SD

di storage eMMC 5.1 espandibile tramite Batteria da 5.200 mAh con ricarica da 18W (in confezione c’è un caricatore da 15W)

con ricarica da (in confezione c’è un caricatore da 15W) Fotocamera da 32 + 2 MP

Selfie camera da 8 MP

Supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, Speaker mono, USB-C, GPS, ingresso mini-jack, NO NFC

Software Android 15 Go

