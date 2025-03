Queste cuffie over-ear hanno un design premium e costano meno di 50€

State valutando l’acquisto di cuffie over ear economiche, senza rinunciare ad un design premium e ricercato? Dovreste affrettarvi perché le PICUN F8 PRO sono ora in offerta su Banggood ad un prezzo super allettante e la spedizione è gratuita.

PICUN F8 PRO: aspetto premium e tanta autonomia, in offerta a meno di 50€

Crediti: PICUN

PICUN F8 PRO sono in sconto su Banggood al prezzo di 43,54€ grazie al codice “BG2a8395“ da riscattare prima di procedere con l’acquisto. Le cuffie over ear sono dotate di driver dinamici da 40 mm e non manca la cancellazione del rumore: hanno sia tecnologia ANC fino a -52 dB per un suono riprodotto senza rumori di sottofondo, che quella ENC per rendere più nitida la voce in chiamata. Supportano l’audio spaziale a 360° e il tracciamento dinamico della testa per un’esperienza di ascolto più immersiva.

Lato autonomia, il produttore dichiara circa 100 ore di ascolto senza ANC attivo e circa 140 con ANC attivo, tutto questo grazie ad una batteria da 1.200 mAh che si ricarica in meno di due ore. Dotate di Bluetooth 5.4 (e jack audio da 3.5 mm), hanno anche una modalità a bassa latenza per il gaming. All’appello è presente anche un’app dedicata da dove è possibile controllare lo stato delle cuffie e apportare modifiche alle varie impostazioni del suono.

