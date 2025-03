OPPO Pad SE sarà il nuovo budget tablet: la serie Pad Air va in pensione?

L’evento di aprile porterà tante novità per la casa cinese e tra queste anche un nuovo tablet top di gamma. Ma dietro le quinte si lavora anche ad OPPO Pad SE, soluzione budget con specifiche più modeste ma in arrivo sia in versione Wi-Fi che LTE: ecco cosa sappiamo tra certificazioni e benchmark.

OPPO Pad SE: cosa sappiamo sul prossimo tablet economico del brand

Pad Neo – Crediti: OPPO

Il nuovo tablet economico OPPO Pad SE dovrebbe fare capolino nel corso del secondo trimestre dell’anno (quindi tra aprile e giugno) ma non sono ancora chiari i mercati in cui arriverà. C’è da dire che la casa cinese ha lanciato vari modelli budget in Italia, quindi questa nuova aggiunta potrebbe essere prevista anche per noi. Il dispositivo è stato certificato con le sigle OPD2420 e OPD2419, rispettivamente per la versione LTE e quella solo Wi-Fi. Grazie ai primi benchmark su Geekbench sappiamo che il tablet sarà mosso da un chipset MediaTek.

Precisamente si tratterebbe del SoC Helio G99 o G99 Ultimate: di seguito trovate una prima bozza delle specifiche. Si tratta di informazioni basilari e mancano dettagli su fotocamere e batteria; anche il design è sconosciuto ma di certo arriveranno novità nel corso delle prossime settimane (tramite altre certificazioni e leak).

Display LCD da 10,95″

SoC MediaTek Helio G99 o G99 Ultimate a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 2 x 2,2 GHz – Cortex-A76 6 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G57 MP2

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128 GB di storage UFS 2.2 non espandibile

di storage UFS 2.2 non espandibile Software ColorOS 15 (Android 15)

Resta da vedere se il nome commerciale OPPO Pad SE verrà utilizzato solo Global oppure anche in patria (e quindi l’azienda manderà in pensione la serie economica Pad Air). Comunque c’è da dire che OPPO non è nuova ai rebrand dei suoi tablet budget: il primo OPPO Pad Air è arrivato in Italia mentre Pad Air 2 ha debuttato a livello internazionale sia come OPPO Pad Neo che come OnePlus Pad Go. Insomma, la solita storia complicata: a questo punto non è da escludere che il nuovo arrivato possa arrivare come OPPO Pad Air 3 in Cina e come Pad SE negli altri mercati.

Come da tradizione l’ultima parola spetta all’azienda, quindi restiamo in atteso di novità. Per quanto riguarda il prossimo evento del brand, l’11 aprile saranno presentati una sfilza di dispositivi: Find X8 Ultra, X8s e X8s+, Pad 4 Pro e Watch X2 Mini.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le