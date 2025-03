OPPO Pad 4 Pro sarà in tablet più potente (e arriverà con Watch X2 Mini)

Il mese di aprile sarà ricco di sorprese per gli appassionati tech e dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, le cose iniziano a diventare più tangibili. La casa cinese ha pubblicato i primi teaser ufficiali di OPPO Pad 4 Pro e Watch X2 Mini, entrambi in arrivo in Cina: ecco quali sono le caratteristiche confermate e cosa possiamo aspettarci.

OPPO Pad 4 Pro e Watch X2 Mini confermati: ecco i primi dettagli ufficiali, con tanto di teaser

Crediti: OPPO

Per ora manca ancora la data di presentazione: l’azienda si è limitata a confermare l’uscita di OPPO Pad 4 Pro e del nuovo smartwatch, svelando le principali novità. Il prossimo tablet sarà un vero top di gamma, similmente a Pad 3 Pro: a muovere il dispositivo troveremo lo Snapdragon 8 Elite, il chipset dei flagship di ultima generazione. In base alle indiscrezioni dovremmo avere uno schermo LCD da 13,2″ con risoluzione 3.4K, una capiente batteria da 12.000 mAh e il supporto alla ricarica rapida da 80W. Tanti miglioramenti rispetto al predecessore, dotato di un pannello da 12,1″ 3K, 9.510 mAh di batteria e ricarica da 67W. Non è da escludere che il tablet possa essere un rebrand di OnePlus Pad 2 Pro, modello inedito ma di cui si vocifera da vari giorni.

Crediti: OPPO

OPPO Watch X2 Mini si presenta come un’alternativa al modello Watch X2 annunciato di recente, sia in Cina che in Italia. Il fratello maggiore è disponibile nella sola versione da 46 mm e di conseguenza la variante Mini sarà una valida alternativa per i polsi più sottili. Watch 2 Mini dovrebbe arrivare con un quadrante da 42 mm e lo stile che si intravede dal teaser strizza l’occhio al pubblico femminile.

Il lancio dei nuovi dispositivi sarebbe previsto per aprile; oltre al tablet top di gamma e al wearable mini sono attese anche novità lato smartphone con OPPO Find X8 Ultra e il flagship compatto Find X8S.

