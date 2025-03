OPPO Find X8 Ultra e X8s svelati dalle immagini ufficiali

L’evento di lancio dei nuovi smartphone del brand è fissato per il 10 aprile: mancano ancora un po’ di giorni e ovviamente questi saranno riempiti da teaser e informazioni ufficiali. In queste ore l’azienda ha finalmente svelato il design sia di OPPO Find X8 Ultra che di X8s: ecco come saranno le due nuove aggiunte alla serie!

OPPO Find X8 Ultra e X8s: look a confronto nelle prime immagini ufficiali

X8 Ultra e X8s – Crediti: OPPO

L’immagine in alto mostra la principale differenza tra i due modelli: le dimensioni, ovvio! OPPO Find X8 Ultra sarà il Camera Phone di ultima generazione, l’unico della famiglia equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Il design è essenzialmente identico a quello di Find X8 e X8 Pro, ma ci saranno differenze sia per il comparto tecnico che per quello fotografico. Ci aspettiamo grandi cose da questo modello, ma – paradossalmente – la vera novità sarà OPPO Find X8s.

Il dispositivo si inserisce nel nuovo trend degli smartphone compatti: ora che Samsung sta per lanciare S25 Edge e che Apple ha in mente il suo iPhone 17 Air, ecco che i rivali cinesi sono pronti con le rispettive soluzioni. Per OPPO si tratterà di un dispositivo dalle dimensioni contenute, ma con specifiche da primo della classe (tra cui l’inedito Dimensity 9400+).

Schede tecniche presunte (leak)

Find X8 Ultra

X8 Ultra – Crediti: OPPO

dimensioni e peso – /

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved OLED BOE X2 a 10 bit da 6,82″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO 1-120 Hz , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit

BOE X2 a da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo ad ultrasuoni

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Onyon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Onyon Phoenix M

GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 6.100 mAh con ricarica da 100W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6) con ottimizzazioni Hasselblad sensore principale da 1″ (LYT-900), OIS ultra-grandangolare/macro (IMX882) teleobiettivo periscopico 3X (IMX906) teleobiettivo periscopico 6X (IMX882)

(f/1.6-2.0-2-6) con ottimizzazioni selfie camera da 32 MP o 50 MP (f/2.4)

o 50 MP (f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare, Tasto Azione

Android 15 con ColorOS 15

Find X8s

X8s – Crediti: OPPO

dimensioni e peso – circa 7 mm di spessore, meno di 187 grammi

di spessore, meno di 187 grammi certificazione IP68/IP69

display Flat OLED da 6,3″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate LTPO 120 Hz

da (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,7 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 5.700 mAh con ricarica da 80W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W fotocamera da 50 + 8 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con sensore principale Sony IMX9, OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo periscopico 3X

(f/1.8-2.0-2.8) con sensore principale Sony IMX9, OIS, ultra-grandangolare, selfie camera /

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Tasto Azione

Android 15 con ColorOS 15

