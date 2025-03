Un flagship compatto non basta: ci sarà anche OPPO Find X8S+

Come abbiamo visto già da tempo, il mese di aprile porterà con sé tante novità per vari brand cinese. Si tratterà di una sorta di rinnovamento di alcune lineup e nel caso di OPPO la gamma Find riceverà varie aggiunte. Tra queste avremo spazio anche per OPPO Find X8S+, variante del flagship compatto atteso nel corso delle prossime settimane: ecco cosa cambierà secondo le ultime indiscrezioni.

OPPO Find X8S+, ecco le differenze con la versione standard: ancora una nuova aggiunta alla serie

Find X8 – Crediti: OPPO

In realtà è da alcune settimane che i principali insider cinesi fanno riferimento a questo dispositivo. Tuttavia se per OPPO Find X8S abbiamo una panoramica quasi completa (sempre tramite leak), del modello maggiore Find X8S+ non si sapeva praticamente nulla, almeno fino ad ora. Stando alle voci recenti, la versione Plus sarà il nuovo flagship di mezzo e andrà ad affiancarsi ad OPPO Find X8 standard: mentre la versione X8S sarà il vero top di gamma compatto (da 6,31″), X8S+ avrà un pannello da 6,59″.

Proprio come il modello compatto dovremmo avere il SoC Dimensity 9400+ (che sarà presentato l’11 aprile) mentre i leak fanno riferimento ad una batteria ancora più capiente, ma senza specificarne le dimensioni precise. A fine articolo trovate una prima bozza della scheda tecnica, ovviamente da prendere con cautela fino al debutto.

Non c’è ancora una data, ma OPPO Find X8S+ arriverà ad aprile: insieme ad esso il già citato Find X8S, ma anche Find X8 Ultra (con Snapdragon 8 Elite), Pad 4 Pro e Watch X2 Mini.

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – /

certificazione IP68/IP69

display Flat OLED da 6,59″ 1.5K+ (2.760 × 1.256 pixel), refresh rate a 120 Hz

da (2.760 × 1.256 pixel), refresh rate a Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,7 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.000 mAh o superiore con ricarica da 80W e wireless da 50W

o superiore con ricarica da e da 50W fotocamera presumibilmente da 50 + 50 + 50 MP con OIS, ultra-wide, teleobiettivo periscopico

con OIS, ultra-wide, teleobiettivo periscopico selfie camera /

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Action Button

Android 15 sotto forma di ColorOS 15

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le