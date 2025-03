È l’anno dei top di gamma compatti: OPPO Find X8S sarà il mini della serie

Arrivano novità sul top di gamma in formato mini della serie Find: si chiamerà OPPO Find X8S ed avrà un dimensioni ultrasottili ma senza compromessi in termini di specifiche. Ecco cosa possiamo aspettarci da questa piccola belva tech, in arrivo a stretto giro (almeno per quanto riguarda il mercato asiatico).

OPPO Find X8S sarà il top di gamma mini della serie: cosa possiamo aspettarci tra specifiche e dimensioni

Find X8 – Crediti: OPPO

Le ultime novità sul prossimo modello della serie arrivano ancora una volta da Digital Chat Station: l’insider cinese ha chiarito una volta e per tutte che il nome Find X8 Mini era solo un nome provvisorio mentre il primo top di gamma compatto del brand arriverà sul mercato come OPPO Find X8S. Il telefono avrebbe dalla sua uno schermo OLED da 6,3″ di diagonale e dimensioni compatte, con uno spessore intorno ai 7 mm (comunque inferiore agli 8 mm) ed un peso sotto i 187 grammi. La parte frontale dovrebbe offrire cornici sottilissime, inferiori a 1,38 mm (per un’esperienza tutto schermo). Per non farsi mancare nulla il flagship monterebbe una batteria da ben 5.700 mAh, ovviamente con tecnologia al silicio-carbonio (per una maggiore densità, ma in una struttura compatta).

Tra le altre caratteristiche l’insider menziona il supporto alla ricarica wireless, la certificazione IP per la resistenza a polvere ed acqua ed una fotocamera con un teleobiettivo periscopico. Inoltre il comparto sarà in collaborazione con Hasselblad, come per il resto della serie. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, frutto dei leak finora.

In merito all’uscita, la presentazione dovrebbe avvenire ad aprile insieme al modello di punta OPPO Find X8 Ultra. Comunque è abbastanza chiaro di chi sia il rivale principale di Find X8S: la casa cinese vuole lanciare il guanto di sfida a Samsung Galaxy S25 Edge, il top di gamma ultrasottile in arrivo proprio nello stesso periodo (almeno secondo le indiscrezioni). Questo avrebbe uno spessore di soli 5,84″ ma dovrebbe offrire una batteria di appena 4.000 mAh ed una doppia fotocamera (senza teleobiettivo). Inoltre ci sarebbe anche un altro rivale, ma in questo caso si gioca in casa: OnePlus 13T dovrebbe arrivare con specifiche al top e un formato compatto.

Scheda tecnica presunta

dimensioni e peso – circa 7 mm di spessore, meno di 187 grammi

di spessore, meno di 187 grammi certificazione IP68/IP69

display Flat OLED da 6,3″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate LTPO 120 Hz

da (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9400 a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 1 x 3,63 GHz – Cortex X925 3 x 3,3 GHz – Cortex X4 4 x 2,4 GHz – Cortex A720

GPU Immortalis-G925 MC12

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 5.700 mAh con ricarica da 80W e wireless da 50W

con ricarica da e da 50W fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.8-2.0-2.8) con sensore principale Sony IMX9, OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo periscopico 3.5X oppure 50 + 8 + 50 MP sempre con ultra-wide e tele a periscopio (3X)

(f/1.8-2.0-2.8) con sensore principale Sony IMX9, OIS, ultra-grandangolare, oppure sempre con ultra-wide e tele a periscopio (3X) selfie camera /

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Action Button

Android 15 sotto forma di ColorOS 15

