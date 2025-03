OPPO conferma il mega evento di aprile: tutte le novità in arrivo

Dopo settimane di indiscrezioni, OPPO ha annunciato la data di presentazione del nuovo super flagship Find X8 Ultra. Il top di gamma arriverà ad aprile e non sarà da solo: ecco quando ci sarà la presentazione e quali saranno le altre aggiunte alla line di prodotti del brand cinese.

OPPO Find X8 Ultra ha una data di presentazione e non sarà solo: tutte le novità in arrivo durante l’evento di aprile

Crediti: OPPO

La data di presentazione di OPPO Find X8 Ultra è fissata per il prossimo 10 aprile: l’evento si terrà in Cina e per il momento riguarderà solo il mercato asiatico. Non sappiamo ancora quali delle novità arriverà alle nostre latitudini, quindi teniamo le dita incrociate. Il protagonista sarà ovviamente il nuovo modello Ultra: rispetto agli altri telefoni della gamma avrà dalla sua lo Snapdragon 8 Elite (anziché il Dimensity 9400 di MediaTek). Qui trovate il nostro approfondimento con tutti i leak dedicati al top di gamma.

OPPO Find X8S

Oltre alla versione Ultra ci sarà spazio anche per altri dispositivi: OPPO Find X8S sarà il top di gamma compatto della serie, con il suo display da 6,3″. Oltre ad avere dimensioni e peso contenuti ci sarebbe anche un’altra grande novità, ossia il chipset Dimensity 9400+ (versione potenziata dell’attuale SoC di punta MediaTek). Inoltre dovremmo avere anche la variante OPPO Find X8S+, con specifiche simili ma uno schermo leggermente più grande (da 6,59″) ed una batteria extra-large.

OPPO Pad 4 Pro, Watch X2 Mini e Enco Free 4

Crediti: OPPO

Le nuove aggiunte riguardano anche gli altri dispositivi del brand: OPPO Pad 4 Pro sarà il tablet più potente sul mercato, il primo con a bordo lo Snapdragon 8 Elite. Il terminale è stato confermato ufficialmente e dovrebbe offrire uno schermo di grandi dimensioni, una batteria enorme e la ricarica rapida da 80W.

Crediti: OPPO

Lato indossabili, verrà lanciato anche OPPO Watch X2 Mini: si tratta della versione più piccola dell’attuale smartwatch dell’azienda (arrivato anche da noi e dotato di Wear OS). In questo caso ci sarebbe un quadrante circolare da 42 mm, più contenuto rispetto ai 46 mm del modello base.

Crediti: OPPO

Infine arriveranno anche i nuovi OPPO Enco Free 4: gli auricolari true wireless sono dotati di un corpo con stelo, indossabilità in-ear e una custodia a ciottolo. In base ai teaser ufficiali avremo una versione bianca, molto minimale, ed una celeste (molto delicata ed elegante).

