OPPO Find X8 Ultra paparazzato: c’è anche il nuovo tasto Azione

Il prossimo OPPO Find X8 Ultra torna a mostrarsi dal vivo (in una foto leak) e stavolta è visibile anche il nuovo tasto Azione, soluzione che guarda agli ultimi iPhone di Cupertino (e che dice definitivamente addio all’Alert Slider, l’iconico switch presente prima a bordo dei telefoni OnePlus e poi su vari OPPO).

OPPO Find X8 Ultra avvistato dal vivo e stavolta è visibile anche il nuovo pulsante in stile tasto Azione di iPhone

Mentre lo scatto in copertina è di origine incerta ed ha uno scopo puramente indicativo, l’immagine alto dovrebbe rappresentare il vero OPPO Find X8 Ultra (in questo caso l’immagine arriva dal social cinese Weibo, vero e proprio focolaio di leak). Il modulo fotografico è celato ma è possibile intravedere il nuovo posizionamento dei sensori al suo interno; tuttavia ciò che cattura l’attenzione è il nuovo pulsante fisico presente di lato. Somiglia al tasto Azione di Apple e molto probabilmente avrà le stesse funzionalità: si tratta di un pulsante personalizzabile in base alle esigenze dell’utente, la nuova soluzione di OPPO e OnePlus che manderà in pensione l’iconico Alert Slider.

Questa novità è stata già anticipata dalla compagnia cinese: comunque questo nuovo tasto non è stato ancora annunciato e non conosciamo né il nome né il funzionamento preciso. Inoltre, vista la natura di Camera Phone di OPPO Find X8 Ultra, non è da escludere la presenza di un tasto Cattura per la fotocamera (caratteristica già vista con Find X8 Pro). Il nuovo modello Ultra arriverà ad aprile in Cina: se volete saperne di più, ecco il nostro approfondimento con tutte le anticipazioni fino ad ora.

