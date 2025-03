OPPO Find X8 Ultra sarà velocissimo anche nella ricarica: ecco le prime informazioni ufficiali

OPPO Find X8 Ultra arriverà tra qualche settimana e finalmente i rumor stanno iniziando a lasciare spazio alle prime informazioni ufficiali condivise direttamente dalla celebre azienda cinese. Sui social, infatti, sono arrivati i primi dettagli per l’impressionante velocità di ricarica che avrà a disposizione il nuovo flagship di OPPO, così come la certificazione per l’impermeabilità dello smartphone.

Da 0 a 100 in 35 minuti: OPPO Find X8 Ultra è un fulmine nella ricarica

Crediti: Weibo

Il product manager di OPPO, Zhou Yibao, ha annunciato su Weibo che il nuovo OPPO Find X8 Ultra sarà dotato di una velocità di ricarica davvero fulminea, in grado di ripristinare la batteria dello smartphone da 0 a 100 in appena 35 minuti. Il nuovo flagship, infatti, sarà dotato di una ricarica da 100W cablata, mentre in modalità wireless sarà possibile raggiungere addirittura gli 80W. Al momento non ci sono informazioni sulla batteria, che i rumor suggeriscono possa essere al silicio-carbonio con una capacità di oltre 6.000 mAh, ma lo smartphone sarà ufficialmente certificato IP68 e IP69 per la protezione da polvere e acqua.

Le indiscrezioni trapelate in rete fino ad ora evidenziano come OPPO Find X8 Ultra non avrà nulla da invidiare agli altri flagship: al chipset Snapdragon 8 Elite, infatti, potrebbero essere affiancati 16 GB di RAM LPDDR5X e un comparto fotografico di tutto rispetto, con configurazione 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6) e sensore principale da 1″. Non ci resta che attendere quindi il mese di aprile per scoprire tutte le novità di questo dispositivo e soprattutto se arriverà anche in Europa.

OPPO Find X8 Ultra – Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP68/IP69

display Micro Quad Curved OLED BOE X2 a 10 bit da 6,82″ 2K+ (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO 1-120 Hz , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit

BOE X2 a da (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate , 510 PPI, PWM Dimming a 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 4.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo a ultrasuoni

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da oltre 6.000 mAh con ricarica da 100W e wireless da 80W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 50 + 50 MP (f/1.6-2.0-2-6) con sensore principale da 1″ , ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare/macro, teleobiettivo periscopico 3X , teleobiettivo periscopico 6X

(f/1.6-2.0-2-6) con sensore principale da , ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare/macro, , teleobiettivo periscopico selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, comunicazione satellitare

Android 15 sotto forma di ColorOS 15

