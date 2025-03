OPPO Find N5: questo test di resistenza vi farà piangere il cuore

Di recente la compagnia cinese ha battuto Honor Magic V3 lanciando sul mercato (solo quello asiatico, per ora) OPPO Find N5, lo smartphone pieghevole più sottile e leggero al mondo. Un passo avanti importante per il brand, ma come si comporta il dispositivo alle prese con i graffi (e non solo)? La risposta arriva grazie ai primi test di resistenza e, se sensibili quando si tratta di tecnologia, forse è meglio non guardare.

OPPO Find N5 alla prese con i primi test di resistenza: è il pieghevole più sottile al mondo ma occhio ai possibili danni

Crediti: JerryRigEverything

I gusti sono gusti, ma è innegabile che OPPO Find N5 sia un campione di stile: bello, essenziale ma elegante, facile da impugnare nonostante il formato, si tratta di un dispositivo leggerissimo e sottile (appena 4,21 mm di spessore quando aperto). Un telefono così allettante non poteva non finire tra le grinfie del canale YouTube JerryRigEverything, specializzato proprio in test di resistenza e teardown. Di seguito trovate il video completo, ma vi anticipiamo già che non è finita bene nel bend test, ossia la prova di piegatura del terminale.

Come al solito il telefono è stato sottoposto a varie tipologie di test: il primo impatto, quello con i graffi, si è rivelato abbastanza tranquillo. Lo schermo esterno di OPPO Find N5 (un pannello Ultra-Thin Nanocrystal Glass) ha iniziato a graffiarsi intorno al livello 6 della scala di Mohs, ossia un risultato solito. Il pannello interno, quello pieghevole (protetto da un vetro Ultra Thin Glass), comincia a mostrare tracce di graffi già al livello 2; niente di preoccupante dato che anche in questo caso si tratta di un finale solito (seppur amaro).

Peggio il test di resistenza al calore: il display interno è stato esposto alla fiamma di un accendino, ma ha retto solo 10 secondi dopodiché l’area esposta è diventata nera e non si è più ripresa. Il display esterno, protetto in modo migliore, ha resistito circa 20 secondi. Male anche la resistenza all’introduzione di detriti: meglio tenerlo lontano dalla sabbia e quindi niente giornata in spiaggia con il pieghevole di OPPO.

Il finale è disastroso (anche se c’è di peggio, molto peggio): all’inizio del test di piegatura una parte del display interno di OPPO Find N5 non ha retto. Tutta colpa delle infiltrazioni di sabbia della prova precedente; comunque c’è da dire che la struttura regge ogni sollecitazione, quindi ottima la nuova cerniera e ottimi i materiali (oltre alla qualità costruttiva, ovvio). Purtroppo al termine della prova il display interno è completamente fuori gioco, ma quello esterno funziona benissimo e non ci sono danno alla scocca. Può sembrare una cosa da poco ma basta guardare com’è andata con Google Pixel 9 Pro Fold per farsi un’idea (spoiler: finisce in pezzi).

Infine, anche una fase teardown in cui il top di gamma pieghevole viene smontato e possiamo dare un’occhiata alla struttura interna e a tutti i componenti.

