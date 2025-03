OpenAI rivoluziona il text-to-speech con una nuova demo per sviluppatori

Chi è stato adolescente nei primi anni 2000 sicuramente ricorderà i tanti software che permettevano per la prima volta di utilizzare le funzioni text-to-speech sul PC. A quei tempi le voci erano robotiche e ben lontane dall’avere un tono realmente colloquiale, ma grazie all’intelligenza artificiale è cambiato davvero tutto. OpenAI, infatti, ha presentato le nuove API TTS con una demo che siamo sicuri diventerà virale in pochissimo tempo.

Con OpenAI.fm realizzare i voice-over è un gioco da ragazzi

Crediti: OpenAI.fm

Con il lancio della Voice Mode per ChatGPT, OpenAI ha rivoluzionato l’interazione colloquiale tra uomo e AI, ma sembra essere arrivato il momento di passare già al prossimo livello. La compagnia statunitense, infatti, ha lanciato in questi giorni delle nuove API text-to-speech e speech-to-text per permettere agli sviluppatori di creare le proprie esperienze interattive con l’AI, mettendo a disposizione anche un demo che possono utilizzare tutti gli utenti.

Si chiama OpenAI.fm e non farà sicuramente fatica a diventare virale: si tratta di una web app che permette di scegliere il tipo di vocalità, tono, veloce ed ogni impostazioni che dovrebbe avere la voce dell’AI, a cui andrà fornito un copione da leggere e recitare. Le opzioni possono essere generate casualmente, oppure descritte in modo minuzioso per assicurarsi un risultato ottimale.

Il file audio generato potrà essere riprodotto, condiviso e scaricato liberamente, e per il momento l’unica limitazione sembra essere il testo di una lunghezza massima di 999 caratteri. Potete provare voi stessi OpenAI.fm collegandovi al sito ufficiale.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le