OnePlus Pad 2 Pro sarà potentissimo, con lo Snapdragon 8 Elite

Nel futuro della casa cinese c’è un nuovo tablet, stavolta con specifiche di ultima generazione: il prossimo OnePlus Pad 2 Pro dovrebbe avere dalla sua caratteristiche da primo della classe e il lancio sarebbe previsto nel corso dei prossimi mesi (o comunque entro fine anno). Ecco tutti i dettagli trapelati finora: spoiler, si tratta di un terminale coi fiocchi!

OnePlus Pad 2 Pro sarà il tablet top di gamma del brand cinese: ecco cosa possiamo aspettarci

Pad Pro – Crediti: OnePlus

Come ogni brand cinese che si rispetti, anche OnePlus non può fare a meno di avere una storia articolata per i suoi dispositivi (tra uscite in Cina e rebrand). Lato tablet, dopo il primo OnePlus Pad la compagnia ha presentato il modello economico Pad Go, seguito poi dal modello di punta chiamato Pad Pro in Cina e Pad 2 in occidente. In entrambi i casi abbiamo lo Snapdragon 8 Gen 3, uno schermo di grandi dimensioni a 144 Hz, tanta batteria e ricarica rapida da 67W. Tuttavia la vera chicca sarà il prossimo OnePlus Pad 2 Pro: la serie di tablet alzerebbe il tiro con lo Snapdragon 8 Elite, l’ultimo chipset di punta realizzato da Qualcomm.

Le indiscrezioni continuano svelando altre specifiche: secondo quanto riportato dall’insider Digital Chat Station il tablet avrebbe a bordo uno schermo LCD da 13,2″ con risoluzione 3.4K (presumibilmente con refresh rate elevato). Ad alimentare il tutto una batteria da circa 10.000 mAh con ricarica rapida da 67W o 80W, mentre lato memorie non dovrebbero mancare ben 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0. Per concludere ci sarebbero una fotocamera da 13 Mp ed un modulo selfie da 8 MP.

Il profilo del prossimo OnePlus Pad 2 Pro è parecchio interessante; resta da vedere se arriverà anche da noi o se resterà un’esclusiva cinese. Inoltre si vocifera anche di OPPO Pad 4 Pro, anch’esso con Snapdragon 8 Elite; non è da escludere che i due dispositivi possano essere dei rebrand, ma ovviamente aspettiamo di avere più dettagli. C’è anche un altro tablet premium atteso per i prossimi mesi: si tratta di vivo Pad 4 Pro, ma in questo caso ci sarebbe un SoC Dimensity 9400.

