OnePlus dice addio ad una caratteristica iconica (e guarda ad Apple)

È la fine di un’era per gli appassionati storici di OnePlus: ovviamente questo non significa necessariamente qualcosa di negativo, ma se siete amanti dell’iconico Alert Slider è arrivato il momento di dire addio a questa caratteristica classica ripresa perfino da OPPO (dopo il matrimonio tra i due brand cinesi).

Niente più Alert Slider per OnePlus: arriva un nuovo pulsante personalizzabile

Crediti: OnePlus

L’Alert Slider di OnePlus va in pensione: si tratta dell’interruttore Suoneria/Vibrazione/Silenzioso presente lungo il bordo di numerosi smartphone della compagnia. Come evidenziato anche in apertura, dopo l’unione con OPPO questa soluzione è apparsa anche a bordo di modelli come Find X8 Pro, tuttavia le cose sono destinate a cambiare. Come annunciato tramite un post nel forum ufficiale, OnePlus eliminerà l’Alert Slider dai futuri dispositivi: quindi il prossimo OnePlus 14, top di gamma in uscita entro fine anno, non avrà questa feature. Lo stesso varrà anche per OPPO Find X8 Ultra, in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Crediti: Weibo

Come alternativa ci sarà un nuovo pulsante personalizzabile, non ancora annunciato. Questo bottone offrirà di base la possibilità di passare da una modalità audio all’altra (proprio come l’Alert Slider) ma in aggiunta potrà essere personalizzato in base alle esigenze degli utenti. In soldoni OnePlus segue la scia di Apple: Cupertino ha prima rimosso da alcuni modelli il suo switch introducendo il tasto Azione e poi ha lasciato solo quest’ultimo per gli iPhone più recenti e futuri.

OnePlus non ha svelato altri dettagli, ma da indiscrezioni precedenti sappiamo che il tasto dovrebbe chiamarsi Rubik’s Cube Key.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le