OnePlus 13T e OPPO Find X8s: cosa cambierà tra i nuovi top compatti?

Nonostante si possa immaginare di avere a che fare con dei rebrand, i top di gamma compatti di OPPO e OnePlus avranno caratteristiche differenti. Insomma, ci sarà qualcosa in comune ma nel complesso OnePlus 13T e OPPO Find X8s saranno due telefoni separati: ecco cosa dovrebbe cambiare secondo le ultime indiscrezioni.

OnePlus 13T e OPPO Find X8s a confronto: cosa cambierà tra i due top di gamma compatti (secondo i leak)

Find X8s e OnePlus 13T (concept) – Crediti: OPPO, Weibo

Le ultime novità di OnePlus 13T riguardano la batteria e il periodo d’uscita: secondo un noto insider cinese, il top di gamma avrà dalla sua un’unità più capiente del previsto, da ben 6.200 mAh. Per quanto riguarda il debutto, il flagship compatto dovrebbe fare capolino in Cina verso fine aprile. Tra gli altri dettagli snocciolati del leaker abbiamo il display da 6,3″ 1.5K, la ricarica da 80W e il chipset Snapdragon 8 Elite. Inoltre ha svelato anche quali sarebbero le differenze con OPPO Find X8s, l’altro top compatto in arrivo il prossimo mese (il 10 aprile). Il modello targato OPPO dovrebbe offrire un comparto fotografico migliore e il supporto alla ricarica wireless, ma avrebbe dalla sua una batteria minore.

I telefoni dovrebbero differire anche nel design: Find X8s avrà un look simile a quello dei fratelli maggiori, con un ampio modulo fotografico rotondo (e tre sensori) mentre quello di 13T è ancora sconosciuto. Nonostante ciò, pare che avremo due fotocamere e un modulo a capsula. Tra le differenze più marcate ci sarebbe poi il chipset, rispettivamente il Dimensity 9400+ (ancora inedito) e lo Snapdragon 8 Elite.

Di seguito trovate un confronto tra i due smartphone sulla base delle indiscrezioni raccolte finora e dei dettagli ufficiali. Nel caso di OPPO, la compagnia ha già iniziato a scaldare i motori con immagini e conferme; per quanto riguarda OnePlus 13T, al momento tutto tace (e abbiamo solo leak). Si vocifera anche del presunto OPPO Find X8s+, con un display più ampio: vedremo se arriverà o meno, ma all’apparenza sembra un’aggiunta inutile alla serie.

OnePlus 13T OPPO Find X8s / circa 7 mm di spessore, meno di 187 grammi di peso / IP68/IP69 display Flat OLED da 6,3″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate LTPO 120 Hz display Flat OLED da 6,3″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel), refresh rate LTPO 120 Hz Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni) Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo Raffreddamento al liquido con camera di vapore Raffreddamento al liquido con camera di vapore SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC SoC MediaTek Dimensity 9400+ a 3 nm TSMC 2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L

6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M 1 x 3,7 GHz – Cortex X925

3 x 3,3 GHz – Cortex X4

4 x 2,4 GHz – Cortex A720 GPU Adreno 830 GPU Immortalis-G925 MC12 RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 6.200 mAh con ricarica rapida da 80W batteria da 5.700 mAh con ricarica da 80W e wireless da 50W fotocamera da 50 + 50 MP con Sony IMX906, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X fotocamera da 50 + 8 + 50 MP con sensore principale Sony IMX9, OIS, ultra-wide e tele a periscopio (3X) selfie camera da 32 MP (f/2.4) selfie camera / Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Action Button Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Action Button Android 15 con OxygenOS 15 (Global) e ColorOS 15 (Cina) Android 15 con ColorOS 15

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le