Altro che Galaxy S25 Edge: OnePlus 13T (13 Mini) sarà il vero top di gamma compatto

Il 2025 sarà l’anno degli smartphone compatti e in alcuni casi si virerà direttamente su design ultrasottili come nel caso di Samsung e del suo S25 Edge. Tuttavia c’è un rivale che potrebbe dare del filo da torcere a quest’ultimo: OnePlus 13T o 13 Mini si presenta – almeno secondo i leak – come uno dei modelli più interessanti di questa generazione.

Si torna a parlare di OnePlus 13 Mini/13T: avrà una batteria enorme e sarà un vero top di gamma

Possibile design di OnePlus 13T/13 Mini – Crediti: X

Al momento mancano ancora dettagli precisi sulle dimensioni di OnePlus 13T o 13 Mini, ma ci sono varie indiscrezioni che fanno ben sperare in generale. Le ultime novità arrivano da un noto insider cinese, il quale parla di un modello compatto con uno schermo da 6,3″ di diagonale, un chipset Snapdragon 8 Elite (l’attuale soluzione di punta di Qualcomm) e la presenza di una super batteria da ben 6.000 mAh, con tecnologia al silicio-carbonio. Insomma caratteristiche parecchio interessanti, specialmente per quanto riguarda la batteria dato che il rivale Samsung Galaxy S25 Edge avrà sì un formato ultrasottile, ma pare che ritroveremo una classica unità agli ioni di litio (da 4.000 mAh).

Inoltre c’è anche un altro aspetto che rende OnePlus 13T/13 Mini un dispositivo da attendere con hype: pare che si tratterà del top di gamma con Snapdragon 8 Elite più economico sul mercato. Dovrebbe avere un prezzo super abbordabile, ma per ora non ci sono dettagli precisi. Stando all’insider in questione il debutto sarebbe previsto per il mese di maggio, quindi pare che ci sarà d’attendere ancora un po’. Secondo altre voci il telefono dovrebbe arrivare in Cina ad aprile e in versione Global a luglio.

Possibile design di OPPO Find X8 Mini o di OnePlus 13T/13 Mini – Crediti: OPPO (video promozionale)

Di recente si è parlato anche di un possibile OPPO Find X8 Mini e visto il legame tra i due marchi non è da escludere che i due smartphone possano essere dei rebrand (il modello OnePlus con Snapdragon e quello OPPO con Dimensity).

Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP/

display Flat OLED LTPO da 6,31″ 1.5K+

da Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da fotocamera da 50 + 50 MP con Sony IMX906 , OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X

con Sony , OIS, con zoom ottico 2X selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Tasto Azione

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (Cina) e OxygenOS 15 (Global)

