OnePlus 13T (13 Mini): questi Concept Render guardano al passato e al presente

Dopo il lancio dell’ultimo top di gamma e l’arrivo dei modelli della serie Ace 5, ora tutta l’attenzione di leaker e appassionati è puntata sul piccolo della famiglia. Quest’anno la casa di Pete Lau dovrebbe entrare nel mercato dei top di gamma compatti con OnePlus 13T o 13 Mini: ecco come potrebbe essere il nuovo telefono, secondo dei concept render molto interessanti.

OnePlus 13T (13 Mini): ecco come potrebbe essere, secondo un insider

Un noto insider cinese ha immaginato OnePlus 13T (o 13 Mini) in tre versioni differenti: ognuna di queste è ispirata a un dispositivo o una serie del brand e il risultato non è niente male. Nel primo esempio vediamo un dispositivo in stile OnePlus 5, iconico flagship killer di quando l’azienda cinese era ancora indipendente e sfornava modelli di punta dal prezzo super conveniente. Il concept rendere mostra una doppia fotocamera orizzontale affiancata dal flash LED, con il logo del brand al centro della scocca bianca.

La seconda versione strizza l’occhio a OnePlus Nord CE 4, con una doppia fotocamera verticale ed un flash LED ad anello. Infine c’è un terzo concept render in cui il telefono viene immaginato con uno stile vicino a quello di OnePlus 10T e di alcuni vecchi Ace, in questo caso con una fotocamera realizzata in collaborazione con Hasselblad. Il noto marchio fotografico è ormai associato ai top di gamma OnePlus e non sarebbe strano vederlo anche per il modello Mini (visto che dovrebbe trattarsi di un flagship).

Di seguito trovate una panoramica delle specifiche, basata sui leak finora. Per il lancio ci sono indiscrezioni contrastanti: da un lato si guarda verso il mese di maggio, mentre secondo altri insider il debutto dovrebbe avvenire ad aprile in Cina e a luglio in versione Global.

Scheda tecnica presunta

dimensioni /

certificazione IP/

display Flat OLED LTPO da 6,31″ 1.5K+

da Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ad ultrasuoni )

) Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

RAM LPDDR5X

storage UFS 4.0 non espandibile

batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da fotocamera da 50 + 50 MP con Sony IMX906 , OIS, teleobiettivo con zoom ottico 2X

con Sony , OIS, con zoom ottico 2X selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Tasto Azione

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (Cina) e OxygenOS 15 (Global)

