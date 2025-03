Si parla di One UI 8 ma è già polemica: arriva la risposta di Samsung

Con il rilascio delle prime versioni beta di Android 16 qualcosa ha iniziato a muoversi anche lato Samsung, con la prossima One UI 8. Tuttavia questa cosa ha generato qualche polemica, visti i ritardi in cui versa il rilascio stabile della One UI 7: la risposta da parte di Samsung non ha tardato ad arrivare ed ha chiarito qualsiasi dubbio in merito alle priorità del team di sviluppo software.

C’è già una beta di One UI 8 ma il rilascio di One UI 7 resta l’obiettivo di Samsung

La questione degli ultimi aggiornamenti di Samsung è particolarmente spinosa: il colosso tech asiatico è uno dei migliori brand per quanto riguarda tempestività e attenzione agli aggiornamenti, ma l’ultima One UI 7 ha creato qualche grattacapo. Il debutto è stato ritardato ad aprile ed attualmente gli unici telefoni con a bordo il nuovo software sono quelli della serie Galaxy S25. Comunque le cose sembrerebbero tornate sui binari giusto: l’update beta è arrivato prima a bordo della gamma Galaxy S24 e di recente anche per la famiglia Galaxy S23 (ma non in tutti i mercati).

Nel frattempo, con il rilascio delle prime release beta di Android 16 sembra che Samsung abbia dato il via ai test della One UI 8. Da qui la polemica: anziché pensare a rilasciare per tutti la nuova incarnazione della One UI, la compagnia asiatica starebbe pensando già alla versione successiva. Addirittura ha iniziato a fare capolino una voce che vedrebbe l’uscita anticipata della One UI 8. Per questo motivo è arrivata la risposta di un moderatore, direttamente tramite il forum ufficiale statunitense.

Al momento il nuovo software non è stato annunciato ufficialmente e quindi è bene prendere qualsiasi informazione con cautela, senza lasciarsi trasportare dall’entusiasmo. Gli avvistamenti della One UI 8 sono frutto di unità di prova interne di Samsung, che vengono utilizzate per lo sviluppo iniziale del software. Di conseguenza si tratta di release non per uso pubblico: è consigliato fare riferimento sembra alle informazioni ufficiali per gli aggiornamenti confermati.

Insomma, al momento la priorità dell’azienda resta il rilascio della One UI 7: il team è pienamente impegnato sull’uscita di questione e una volta concluso il tutto potrà pensare poi alla versione successiva.

