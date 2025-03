One UI 7: data ufficiale e quali Samsung si aggiorneranno per primi

Tramite un comunicato ufficiale Samsung ha annunciato la data di rilascio dell’aggiornamento alla One UI 7 in versione stabile, l’ultima incarnazione del suo software proprietario (basato su Android 15). L’update sarà disponibile inizialmente per un numero limitato di smartphone, per poi fare capolino progressivamente anche a bordo di altri dispositivi (tra smartphone e tablet) del colosso tecnologico asiatico.

Quali dispositivi Samsung si aggiorneranno a One UI 7: lista completa e data ufficiale svelate

Crediti: Samsung

La data d’uscita di One UI 7 è fissata per il 7 aprile 2025: i primi smartphone che riceveranno l’aggiornamento stabile sono i primi modelli che hanno ottenuto il software in versione beta. Si tratta della serie Galaxy S24 e degli ultimi pieghevoli dell’azienda. Ricordiamo che la gamma Galaxy S25 e i medio gamma Galaxy A26, A36 e A56 sono stati lanciato con One UI 7 e Android 15 direttamente a bordo.

Dal 7 aprile Galaxy S24 Galaxy S24+ Galaxy S24 Ultra Galaxy Z Fold 6 Galaxy Z Flip 6



L’aggiornamento sarà disponibile anche per altri modelli nel corso delle settimane successive: in questo caso si tratta dei tablet di ultima generazione, della ex serie di punta S23, dell’ultimo FE e degli scorsi pieghevoli. Ecco l’elenco completo con smartphone e tablet Samsung che riceveranno One UI 7 in seguito.

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Probabilmente saranno aggiunti altri dispositivi in un secondo momento: qui trovate una lista di candidati papabili per ricevere l’ultima One UI 7 e Android 15. Per quanto riguarda le novità dell’update abbiamo un nuovo design con una schermata iniziale semplificata e widget ridisegnati; Now Bar fornisce aggiornamenti in tempo reale direttamente nella schermata di blocco in modo facile, veloce ed intuitivo. Ad esempio durante l’allenamento sono visibili tutti i dettagli senza la necessità di sbloccare il telefono e lo stesso avviene con altre funzionalità come la musica e così via.

Ovviamente non mancano novità anche lato Galaxy AI con l’aggiunta di AI Select (che permette di selezionare e salvare in modo intelligente i contenuti) oppure Writing Assist (per riassumere i testi rapidamente) e Drawing Assist. Con One UI 7 c’è un’integrazione più profonda con Google Gemini, quello che ormai è a tutti gli effetti il nuovo assistente virtuale della casa di Mountain View.

