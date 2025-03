Scegli il tuo intrattenimento con Geekmall: proiettore smart o Gaming Monitor, a partire da 169€

Con i Super Saldi di marzo dello store Geekmall puoi scegliere il tipo di intrattenimento che fa al caso tuo e risparmiare con la combo “Offerta lampo + Codice sconto”. Ovviamente c’è anche la spedizione dall’Europa (gratis) per non farci mancare proprio nulla: ecco le occasioni del giorno, che vedono protagonisti un proiettore smart Hunkstar e due monitor da gaming (targati KTC e TITAN ARMY)!

Super Saldi di marzo Geekmall: ecco tre offerte imperdibili dedicate all’intrattenimento

Crediti: Hunkstar

Per quanto riguarda la nuova promo, i Super Saldi Geekmall terminano il 30 marzo, quindi hai ancora una settimana di tempo a disposizione per scoprire tutte le offerte del momento. Durante questo periodo è possibile risparmiare sia tramite offerte lampo che con nuovi coupon generici: li trovate direttamente nella pagina dell’iniziativa, insieme a tantissimi prodotti a prezzo scontato. Le novità del giorno riguardano l’intrattenimento: il proiettore smart Hunkstar P3 scende a soli 169€: si tratta di una soluzione con risoluzione nativa in Full HD, decodifica in 4K, 1.000 ANSI Lumen e supporto HDR10.

Grazie al sistema operativo Android 9 è possibile installare applicazioni direttamente tramite lo store di Google; tra le altre caratteristiche abbiamo messa a fuoco e correzione trapezoidale automatiche, il Wi-Fi 6/Bluetooth 5.0 ed un supporto integrato per regolare l’angolo di proiezione.

Crediti: KTC

Se sei un gamer provetto o se vuoi completare la tua postazione con un monitor da gaming ad alte performance, allora ecco due alternative a prezzi super convenienti. KTC H27E22P (a soli 169€) è un monitor base ma che non si fa mancare nulla: è dotato di un pannello da 27″ con risoluzione Full HD, refresh rate a 280 Hz, tempo di risposta GTG di 1 ms e il supporto alle tecnologie FreeSync, G-Sync e HDR10. Con TITAN ARMY C32C1S si sale di livello: in questo caso il prezzo è di 309€ in promozione, ma con un display da 31,5″ in 2K, curvatura da 1500R, refresh rate a 240 Hz, HDR400, Adaptive Sync e una staffa che permette di regolare l’inclinazione. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

