Da pesce d’aprile a realtà: il nuovo assistente AI di NVIDIA disponibile da oggi

In occasione del Computex 2024, NVIDIA ha presentato ufficialmente Project G-Assist, un nuovo chatbot con intelligenza artificiale che mira a rendere l’esperienza di gaming su PC ancora più godibile. Nato come un pesce d’aprile nel lontano 2017, la compagnia statunitense è stata in grado di trasformare il progetto in realtà grazie all’ausilio dell’AI generativa e della potenza di calcolo delle nuove GPU della serie RTX.

NVIDIA Project G-Assist: l’AI che aiuta a configurare il PC e a giocare al meglio

Project G-Assist di NVIDIA è un chatbot che può ricevere input vocali o di testo dal giocatore, insieme a un’istantanea di ciò che c’è nella finestra di gioco. Lo screenshot viene inserito nei modelli di visione dell’AI che forniscono consapevolezza del contesto e comprensione specifica dell’app per il Large Language Model (LLM), che è collegato a un database di conoscenza del gioco come una wiki. Il risultato del LLM è una risposta approfondita e personalizzata, sia testuale che vocale dell’intelligenza artificiale, basata su ciò che accade nel gioco.

In questo modo, quindi, i giocatori potranno ricevere un aiuto immediato nei giochi supportati e configurare al meglio le impostazioni del proprio sistema, per ottenere prestazioni migliori oppure una qualità grafica più alta. Ovviamente, per utilizzare il chatbot sarà necessaria una scheda grafica NVIDIA, anche se non sono stati ancora condivisi i requisiti minimi ufficiali.

In occasione del CES 2025, invece, NVIDIA ha annunciato che Project G-Assist sarà disponibile tramite l’app ufficiale per Windows a partire dal mese di febbraio, offrendo la compatibilità con tutte le schede video dalla linea RTX (20XX, 30XX, 40XX e le nuove 50XX).

Con leggero ritardo, tuttavia, G-Assist è disponibile da oggi (25 marzo) tramite un nuovo aggiornamento di NVIDIA App. L’intelligenza artificiale funziona direttamente in locale grazie ad un modello più piccolo che arriva ad occupare quasi 10 GB di spazio di archiviazione. Per il funzionamento, tuttavia, è richiesta una GPU con almeno 12 GB di VRAM.

Ultimo aggiornamento: 25 marzo

