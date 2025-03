nubia Flip 2 5G e la serie Neo 3 ufficiali al MWC 2025: tutte le novità

Tra i grandi brand presenti alla fiera tech di Barcellona non poteva mancare ZTE, con nuovi modelli targati nubia. La compagnia cinese ha rinnovato la sua linea di pieghevoli con l’ultimo nubia Flip 2 5G ma c’è spazio anche per nubia Neo 3 e il modello da gaming Neo 3 GT: ecco tutti i dettagli delle novità al MWC 2025.

nubia Flip 2 5G, Neo 3 e Neo 3 GT debuttano al MWC 2025: tutto su specifiche e prezzo

La grande novità della casa cinese è nubia Flip 2 5G: dopo il debutto in alcuni paesi asiatici il nuovo pieghevole a conchiglia è pronto ad arrivare anche alle nostre latitudini. Rispetto al primo capitolo si cambia stile, con uno schermo esterno più ampio (da 3″, dotato di una maggiore utilità) ed un cuore MediaTek. nubia Flip 2 5G vanta un design elegante e tascabile, con un peso di 193 grammi. Il dispositivo compatto è dotato di un display AMOLED interno da 6,9″ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per una visualizzazione fluida e una regolazione PWM Dimming a 2.160 Hz per ridurre l’affaticamento degli occhi.

Le caratteristiche tecniche vedono al centro il chipset Dimensity 7300X, alimentato da una batteria da da 4.325 mAh con ricarica rapida da 33W. Il comparto fotografico è affidato ad un doppio sistema con ottimizzazioni AI: c’è una selfie camera da 32 MP ed una dual camera principale da 50 + 2 MP. A proposito di intelligenza artificiale, il dispositivo integra anche strumenti di traduzione in tempo reale e supporto alle conversazioni multilingue, in linea con la visione “AI for All” di nubia, che mira a infrangere le barriere linguistiche.

Il nuovo nubia Flip 2 5G sarà in vendita nel corso delle prossime settimane, nelle varianti di colore Night Black e Lilac Purple, al prezzo di 699,9€.

Oltre all’ultimo pieghevole a conchiglia ci sono anche due smartphone “tradizionali”: si tratta della serie nubia Neo 3, composta da un modello base e dalla variante GT (che strizza l’occhio al gaming). Ovviamente la versione di punta è proprio nubia Neo 3 GT, caratterizzato da un’estetica futuristica simile a quella del predecessore. Il dispositivo monta un display OLED da 6,8″ Full HD (2.392 x 1.080 pixel) a 120 Hz, un ampio sistema di raffreddamento VC con dissipazione del calore multistrato da 4.083 mm² ed offre capacità di ricarica e batteria migliorate. Unica nel suo segmento, la serie è dotata di doppi trigger laterali per il gioco; questi trigger personalizzabili offrono ai giocatori un controllo preciso e di livello esport. Le innovazioni AI integrate, tra cui un compagno di gioco AI, un motore di prestazioni, uno spazio di gioco, strumenti fotografici e l’interazione vocale, migliorano ulteriormente l’esperienza. Una caratteristica di spicco è rappresentata da Demi, un compagno virtuale AI che si evolve oltre gli assistenti tradizionali, offrendo un supporto intuitivo e personalizzato per il gioco e non solo.

Il resto delle specifiche comprende un chipset UNISOC T9100, 256 GB di storage e Virtual RAM fino a 24 GB, 6.000 mAh di batteria con ricarica rapida 80W, una fotocamera ultra nitida da 50 MP (con tecnologia Neovision AI Photography) e funzioni AI come la traduzione in tempo reale di chiamate e conversazioni. La nuova serie arriverà a partire da fine marzo 2025: nubia Neo 5G sarà disponibile nella sola versione da 8/256 GB a 249,9€ mentre Neo 3 GT 5G avrà un’unica variante da 12/256 GB a 349,9€.

Altre novità

Al MWC 2025 di Barcellona, ZTE ha presentato tre prodotti innovativi realizzati grazie alla collaborazione strategica con Qualcomm, che evidenziano la filosofia di prodotto GIS dell’azienda (Green, artificial Intelligence, Security), basata sulla sua AI FWA Solution. Tutti e tre i prodotti sono dotati della piattaforma Qualcomm Dragonwing FWA Gen 3, con il Modem-RF Snapdragon X75 5G, che consente di ottenere prestazioni 5G all’avanguardia, efficienza energetica, flessibilità dello spettro e connettività migliorata.



ZTE G5 Ultra , il primo flagship FWA 5G-Advanced al mondo dotato di AI, offre una velocità di picco fino a 19 Gbps. Supporta il Wi-Fi 7 tri-band, due porte di rete ultraveloci da 2,5 Gbps e integra il controllo vocale AI e la gestione QoS AI. Sfruttando i propri algoritmi avanzati di Intelligenza Artificiale, ottimizza dinamicamente le prestazioni di rete, garantendo una connettività perfetta per i giochi online, lo streaming 4K e il lavoro da remoto.

, il primo flagship FWA 5G-Advanced al mondo dotato di AI, offre una velocità di picco fino a 19 Gbps. Supporta il Wi-Fi 7 tri-band, due porte di rete ultraveloci da 2,5 Gbps e integra il controllo vocale AI e la gestione QoS AI. Sfruttando i propri algoritmi avanzati di Intelligenza Artificiale, ottimizza dinamicamente le prestazioni di rete, garantendo una connettività perfetta per i giochi online, lo streaming 4K e il lavoro da remoto. ZTE G5 Max Wi-Fi , il primo Wi-Fi 7 mmWave FWA da 30 dBi al mondo, che supporta sia l’aggregazione di portanti Sub-6GHz, sia mmWave con velocità di picco fino a 10 Gbps. Dotato di un design delle antenne ad altissimo guadagno da 30 dBi, garantisce una ricezione stabile del segnale fino a 6 km di copertura in ambienti esterni, realizzando un aumento del 200% della velocità di downlink e del 500% della velocità di uplink, oltre a una riduzione del 70% del consumo energetico. Supporta inoltre il Wi-Fi 7 superveloce per scenari di utilizzo sempre più flessibili.

, il primo Wi-Fi 7 mmWave FWA da 30 dBi al mondo, che supporta sia l’aggregazione di portanti Sub-6GHz, sia mmWave con velocità di picco fino a 10 Gbps. Dotato di un design delle antenne ad altissimo guadagno da 30 dBi, garantisce una ricezione stabile del segnale fino a 6 km di copertura in ambienti esterni, realizzando un aumento del 200% della velocità di downlink e del 500% della velocità di uplink, oltre a una riduzione del 70% del consumo energetico. Supporta inoltre il Wi-Fi 7 superveloce per scenari di utilizzo sempre più flessibili. ZTE U60 Pro, il Wi-Fi 7 5G Mobile più veloce al mondo, offre una velocità di picco di 3,6 Gbps ed è dotato di una batteria da 10.000 mAh, che gli consente un’autonomia di 16 ore e una connettività estesa. Grazie al Wi-Fi 7 dual-band, alla ricarica rapida e alle funzionalità di ricarica inversa, offre una comoda condivisione dell’energia per altri dispositivi mobili. Dotato di un’interfaccia touchscreen e di una connessione Wi-Fi rapida abilitata dalla tecnologia NFC, lo ZTE U60 Pro vanta un design smart e una grande semplicità d’utilizzo.

