Nothing Phone (3a) e (3a) Pro: belli e minimali, ma sono anche resistenti?

Sono passate solo poche ore dalla presentazione ufficiale dei nuovi mid-range di Nothing, ed eccoli protagonisti di un video hands-on con vari test di resistenza. Come si saranno comportati Nothing Phone (3a) e (3a) Pro? Ecco com’è andata e cosa possiamo aspettarci da entrambi i modelli in fatto di robustezza.

Nothing Phone (3a) e (3a) Pro protagonisti di una serie di test di resistenza: ecco com’è andata

Crediti: JerryRigEverything

Come di consueto il video è opera del canale YouTube di JerryRigEverything, specializzato proprio in hands-on, prove di resistenza e teartdown. A questo giro tocca a Nothing Phone (3a) e (3a) Pro: n’è passata di acqua sotto i ponti per la serie minimale di Carl Pei e dopo un primo capitolo non proprio entusiasmante e le soddisfazioni date da Phone (2a) stavolta ci siamo. Entrambi gli smartphone si sono comportati egregiamente in tutte le prove a cui sono stati sottoposti: a quanto pare stiloso non è necessariamente sinonimo di fragile.

I primi graffi iniziano a comparire dal grado 6 della scala di Mohs e si fanno più marcati al grado 7: si tratta di un risultato in linea con gli standard attuali, quindi nulla di preoccupante. Il frame perimetrale è in plastica (scelta necessaria per mantenere i prezzi contenuti) mentre il vetro posteriore si è rivelato particolarmente resistente ai graffi (anche quello del modulo fotografico). Il display è stato sollecitato anche con una fiamma per 20 secondi e non sono stati rilevati danni permanenti. Infine, il test più importante di tutti: nonostante la struttura in plastica entrambi i telefoni hanno retto senza problemi alla prova di piegatura. Nessuna crepa e nessuno scricchiolio, nemmeno con il piccolo della serie.

Dopo i test di resistenza, c’è lo smontaggio di Nothing Phone (3a) Pro: in questo caso c’è stato qualche inconveniente, ma che non riguardano la costruzione del dispositivo.

