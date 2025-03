Nothing Phone (3a) e (3a) Pro: il primo aggiornamento migliora fotocamera e tasto Essential

È tempo del primo aggiornamento software per Nothing Phone (3a) e (3a) Pro, freschi di lancio in Italia e di recente tra i protagonisti del MWC 2025 di Barcellona. Ecco tutte le novità, che riguardano principalmente le nuove funzioni Essential (tasto e Space) e il comparto fotografico.

Nothing Phone (3a) e (3a) Pro si aggiornano per la prima volta dal debutto: ecco le novità

Crediti: Nothing

Il primo aggiornamento della serie Phone (3a) porta il software a bordo dei dispositivi alla versione 3.1-250302-1856 di Nothing OS. Si tratta di un update importante sotto molteplici punti di vista in quanto va a migliorare l’interazione con il tasto Essential – novità a bordo sia di Nothing Phone (3a) che del fratello maggiore Pro – e permette di accedere a nuove funzionalità: una pressione rapida fa uno screenshot ed aggiunte una nota mentre quella prolungata registra istantaneamente una nota vocale.

Le migliorie riguardano anche il nuovo Essential Space (uno spazio in cui vengono gestiti i contenuti multimediali tramite AI), sia in termini di funzioni che di aspetto. Passando alla fotocamera vengono migliorate le prestazioni complessive, quelle in modalità macro e ritratto, insieme ad ottimizzazioni dell’app, il supporto ai file Cube e altro. Di seguito trovate il changelog completo dell’aggiornamento, valido sia per Nothing Phone (3a) per che la versione Pro; l’update è attualmente in fase di rilascio ed arriverà per tutti nel corso dei prossimi giorni.

CHANGELOG COMPLETO

Essential Space Improvements

Updated the Essential Key interaction: Quick press to save what’s on your screen and add notes, long press to instantly record voice notes while saving.

Added Essential Space widgets, allowing you to view your content directly on the home screen or lock screen.

Revamped the homepage and detail page for better user experience.

Introduced a ‘Upcoming’ section to conveniently manage all your tasks in one place.

Smart Insight now displays in your system’s language.

Camera Enhancements

Introduced Camera Presets for quick access to optimal settings for different scenes. Share and import Presets to exchange your favourite camera settings and filters with others or the community.

Added support for importing cube files to use your custom filters.

Enhanced overall camera performance for better photo quality.

Improved clarity in macro mode for detailed close-up shots.

Refined portrait mode for more accurate background blur.

Optimized the camera app for better stability, performance, and a smoother interface.

Other Improvements

Added AI-powered face and scene classification to Nothing Gallery.

Fine-tuned interaction and user experience in Nothing Gallery.

Introduced a power-off password verification feature. Find it in settings by searching for ‘Power off verify.’

Addressed various bugs for a more stable experience.

