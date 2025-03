Nothing Phone (3a) e (3a) Pro ricevono il Tasto Fotocamera, ma non è come sembra

I nuovi Nothing Phone (3a) e (3a) Pro si aggiornano e stavolta arrivano novità per il tasto Essential e la fotocamera: ecco tutte le novità, insieme al changelog completo dell’update (disponibile a livello Global per tutti).

Nuova versione di Nothing OS 3.1 per Phone (3a) e (3a) Pro: ecco le novità e come funziona il nuovo pulsante per la Fotocamera

Crediti: Nothing

L’ultimo aggiornamento dedicato a Nothing Phone (3a) e (3a) Pro va a migliorare ulteriormente il tasto Essential Key, che ora funziona anche all’interno dell’app Fotocamera di entrambi i telefoni. Tuttavia non si tratta di un pulsante di scatto per migliorare l’esperienza di utilizzo: basta aprire l’applicazione e cliccare sul tasto per catturare un’immagine, che sarà inserita direttamente in una nota all’interno dell’Essential Space. In alternativa la pressione prolungata attiva una nota vocale.

Quindi non si tratta di un pulsante per scattare foto (come quello di OPPO Find X8 Pro o il tasto Cattura degli iPhone) ma di una scorciatoia per salvare contenuti nell’Essential Space tramite la fotocamera (e quindi per creare note intelligenti). Di seguito trovate il changelog completo dell’aggiornamento: questo introduce anche vari accorgimenti proprio per la fotocamera, corregge dei bug e migliora la stabilità generale.

CHANGELOG COMPLETO

Essential Key now works in camera: capture real-world content directly with a short press to add notes or long press for voice input.

Camera Enhancements

More intuitive camera zoom interaction.

Corrected the reddish skin tone issue in front-facing camera selfies.

Enhanced white balance in rear camera indoor scenes.

Better clarity and tone when capturing portraits in backlight conditions.

Improved focusing accuracy at 2x focal length. | Solo Phone 3a Pro

Faster overall camera performance and responsiveness.

Other Improvements

Optimised Essential Space experience and performance.

Improved AOD (Always-On Display) transition animations.

Various bug fixes and stability improvements.‎

