Nothing Phone (3a) e (3a) Pro con memorie UFS 2.2: la risposta ufficiale dell’azienda

Fin dal lancio Nothing Phone (3a) e (3a) Pro sono finiti al centro delle polemiche di una fetta dell’utenza per la presenza di memorie UFS 2.2. Questo sono state giudicate troppo poco performanti rispetto agli standard attuali, specialmente in relazione alla fascia di prezzo dei due smartphone. Dopo quasi un mese arriva la risposta dell’azienda: ecco cosa ne pensa la casa di Carl Pei.

Nothing Phone (3a) e (3a) Pro sono dotati di memorie UFS 2.2: disappunto per una fetta di utenti, ma ecco il motivo

Crediti: Nothing

Il mondo tech è da sempre vissuto in due modi differenti, in base alla tipologia di utenti. Se da un lato abbiamo un approccio puramente informativo (con persone interessate a scoprire le ultime novità, ma senza snocciolare ogni singolo aspetto), dall’altro c’è una fetta di utenza più pratica, attenta ed esigente. La presenza di memorie UFS 2.2 a bordo di Nothing Phone (3a) e (3a) Pro ha indispettito propria seconda categoria e fin dal debutto non sono mancate polemiche (e disinformazione) sulla tipologia di storage dei due smartphone.

Dal suo canto Carl Pei – a capo di Nothing – ha difeso a spada tratta questa decisione ed ora l’azienda ha pubblicato un lungo post sul forum ufficiale in cui ne spiega il motivo. Ovviamente è impossibile non pensare ad una strategia per ridurre i costi, ma l’azienda ha specificato che non si tratta di una motivazione economica.

Crediti: CPDT Benchmark 2.4.1 (Realme 11 Pro+ e Phone 3a)

Secondo quanto riportato da Nothing le prestazioni reali di un dispositivo non dipendono soltanto dalla velocità di archiviazione ma dalla combinazione di molteplici fattori tra cui:

ottimizzazione software;

RAM;

prestazioni della CPU;

durata della batteria.

Mentre le memorie UFS 3.1 (richieste a gran voce dalla fetta più esigente degli utenti) offrono prestazioni impressionanti sulla carta, i benefici nell’uso quotidiano sarebbero minimi rispetto ad un dispositivo ben ottimizzato nel complesso. A riprova di ciò, nel posto sono presenti varie immagini di test effettuati confrontando Realme 11 Pro+ (UFS 3.1) con la serie Nothing Phone (3a). Comunque questo accostamento non sembra proprio l’ideale dato che parliamo di un dispositivo del 2023 con un chipset MediaTek a 6 nm e Android 13, contro un modello del 2025 con SoC Snapdragon a 4 nm e Android 15.

Come mostrato dai benchmark le prestazioni della gamma Phone (3a) sono superiori nonostante l’utilizzo di memorie UFS 3.1 da parte del rivale targato Realme. Trovate i test nel post ufficiale, direttamente tramite il link in fonte. Nothing ha promesso che le performance della serie resteranno affidabili nel corso del tempo proprio grazie agli aggiornamenti software e alle ottimizzazioni che saranno implementate. Voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con la compagnia di Carl Pei o avreste preferito memorie UFS più recenti?

