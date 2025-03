Nothing Phone (3a) Community Edition: partecipa all’evento per creare la nuova versione speciale

Come avvenuto anche lo scorso anno, la casa di Carl Pei ha lanciato nuovamente il progetto Community Edition, stavolta dedicato all’ultimo Nothing Phone (3a). Lo scopo è quello di realizzare una versione speciale dello smartphone pensata dagli utenti: inoltre non si tratta di un mero esercizio di creatività, ma alla fine il dispositivo arriverà davvero sugli scaffali!

Nothing Phone (3a) Community Edition: come partecipare alla realizzazione della nuova versione speciale

Crediti: Nothing

Il precedente Nothing Phone (2a) Plus Community Edition ha debuttato con le stesse specifiche e il medesimo look ma con l’aggiunta di elementi fosforescenti. Il telefono brilla al buio e oltre a questa novità è presente anche una confezione speciale e degli sfondi ufficiali disegnati dagli appassionati del brand. Il progetto Community Edition è tornato e stavolta il protagonista è Nothing Phone (3a). Per partecipare all’iniziativa basta accedere alla pagina dell’evento inviare il proprio progetto entro il 23 aprile; gli utenti possono scegliere tra quattro categorie differenti:

Design – per immaginare un nuovo look per lo smartphone

– per immaginare un nuovo look per lo smartphone Software – per nuovi elementi software come widget e personalizzazioni (sfondi e icone)

– per nuovi elementi software come widget e personalizzazioni (sfondi e icone) Accessori – in questo caso è possibile proporre l’idea per un accessorio o un oggetto da collezione che accompagnerà il telefono

– in questo caso è possibile proporre l’idea per un accessorio o un oggetto da collezione che accompagnerà il telefono Campagna marketing – Nothing accetta proposte creative anche per il marketing del dispositivo

Al termine del periodo sarà Community a votare le idee migliori, dopodiché una giuria interna sceglierà i quattro vincitori (uno per ogni categoria). Per tutti i dettagli dell’evento (in palio c’è un premio di 1.000 sterile) date un’occhiata direttamente alla pagina dedicata.

