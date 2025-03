Quando esce Nothing Phone (3)? Ci sarà d’attendere ancora

Con il lancio dei nuovi mid-range di Nothing ora l’attenzione è tutta rivolta al modello di punta della serie. Nothing Phone (3) arriverà nel corso dei prossimi mesi, ma se vi aspettavate un lancio a distanza ravvicinata purtroppo resterete delusi. Ecco le prime indiscrezioni sull’uscita del flagship, aspettando di sapere di più su design e specifiche.

Se siete in attesa di Nothing Phone (3) dovrete pazientare ancora: ecco quando arriverà il nuovo flagship

Phone (3a) Pro – Crediti: Nothing

La presentazione di Phone (3a) e (3a) Pro ci ha regalato i primi smartphone Nothing con una tripla fotocamera, un teleobiettivo e l’inedito tasto Essential (insieme a funzionalità basate sull’intelligenza artificiale). Tanta roba, questo è certo, ma per quanto riguarda il modello di punta si brancola nel buio. Si sa poco o niente di Nothing Phone (3): sarà un flagship killer o stavolta la casa di Carl Pei punterà ad un top di gamma vero e proprio? L’unica certezza è che anche questo terminale sarà dotato del tasto Essential Key e farà affidamento sull’Essential Space (uno spazio virtuale per catalogare i contenuti multimediali e gestirli tramite AI). Di certo verranno introdotte altre novità con l’intelligenza artificiale, ma per ora nessun dettaglio sulla scheda tecnica.

Un insider ha svelato quando dovrebbe arrivare Nothing Phone (3) e pare che ci sarà d’attendere. Il nuovo modello potrebbe fare capolino a luglio 2025, lo stesso mese del debutto dei precedenti Phone (1) e Phone (2). In mezzo dovrebbe esserci un altro smartphone, forse CMF Phone 2 (è l’ipotesi più plausibile al momento).

