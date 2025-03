Ninkear MBOX 8 Pro è il Mini PC modulare con Ryzen 7 a meno di 500€

Il settore dei Mini PC è molto vario ed offre soluzioni per chiunque: dall’utente medio fino ad arrivare al geek che cerca dispositivi un po’ più complessi. Ninkear MBOX 8 Pro è una soluzione con Windows 11 adatta a tutti, soprattutto per chi desidera un dispositivo modulare e potente, ed in questo momento è anche in offerta su Banggood a meno di 500€, grazie ad un coupon.

Ninkear MBOX 8 Pro in sconto su Banggood: si adatta ad ogni esigenza con il modulo magnetico

Crediti: Ninkear

Ninkear MBOX 8 Pro 2 in 1 scende a 496,62€ su Banggood, grazie al codice sconto (spedizione gratuita dall’Europa). Una delle caratteristiche più interessanti che contraddistingue questo dispositivo compatto rispetto alla concorrenza, è la presenza di un modulo magnetico che permette l’espansione del comparto I/O e soprattutto dello spazio di archiviazione a disposizione.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, abbiamo a disposizione un processore AMD Ryzen 7 8845HS affiancato da 32GB di RAM DDR5: il connubio di questi elementi, permette a Ninkear MBOX 8 Pro 2 in 1 di affrontare praticamente la maggior parte delle operazioni senza grande sforzo. In termini di archiviazione il dispositivo è dotato un SSD (PCIe 3.0) da 1 TB, mentre per la connettività e la rete (includendo anche il modulo magnetico), il mini PC è equipaggiato con:

2x USB 3.2

2x USB 2.0

1x Display Port 1.2

2x USB Type-C

2x RJ45 (una da 1 Gbps e l’altra da 2.5 Gbps)

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

Ninkear MBOX 8 Pro è disponibile con spedizione dall’Europa (gratuita), al prezzo di 496,62€ su Banggood, tramite il codice sconto “BGMB8PRO“. Non perdere l’occasione, approfitta subito di questo sconto sul Mini PC modulare e potente!

