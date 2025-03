Finalmente Netflix migliora la qualità video: ecco il supporto per HDR10+

I contenuti in HDR sono sempre più visti su Netflix e per questo motivo il colosso statunitense ha deciso di migliorare ulteriormente la qualità delle immagini introducendo il supporto ufficiale per il formato HDR10+. A partire da oggi, infatti, gli abbonati alla celebre piattaforma di streaming potranno godere di una qualità video superiore, a patto però di avere un dispositivo che supporti il formato.

Colori più brillanti per film e serie TV su Netflix con HDR10+

Crediti: PrismPlus

Rispetto al classico HDR10, il formato HDR10+ fornisce dei metadati dinamici che possono essere utilizzati per migliorare la qualità e precisione dell’immagine riprodotta sul dispositivo. I colori risultano quindi più vividi e brillanti, molto più vicini alla loro controparte reale, in modo da fornire un’esperienza di visione molto più piacevole rispetto ai contenuti SDR (ma anche HDR10). Per sfruttare questa tecnologia, tuttavia, dovranno essere rispettati dei requisiti ben precisi, che trovate elencati qui sotto.

Avere un abbonamento Netflix Premium

Il titolo (film o serie TV) deve essere in formato HDR10+

Il dispositivo deve supportare i codec AV1 e HDR10+

La modalità HDR deve essere attivata sul dispositivo

Per sfruttare questa nuova tecnologia, quindi, sarà necessario un dispositivo che supporti tutte le modalità elencate. Sfogliando il catalogo, inoltre, sarà possibile visualizzare quali contenuti offrono il supporto per HDR10+ controllando le classiche etichette della qualità posizionate sotto il titolo di film o serie tv.

