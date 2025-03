Motorola pensa ad un nuovo pieghevole, ma stavolta niente Flip Phone

Tra i marchi che si sono cimentati rapidamente nel formato pieghevole c’è Motorola, ma la compagnia cinese ha pensato bene di optare per soluzioni accessibili e non per dei top di gamma. Il risultato è una gamma di pieghevoli a conchiglia dal rapporto qualità/prezzo davvero niente male, eppure nel futuro del brand sembra esserci anche qualcosa di diverso.

Motorola è al lavoro su uno smartphone pieghevole a libro: la prova in questo brevetto

Un brevetto pubblicato di recente mostra un nuovo smartphone pieghevole di Motorola, ma stavolta niente struttura da Flip Phone. Il dispositivo attualmente in fase di sviluppo avrebbe un design da classico foldable, ossia uno smartphone/tablet oppure un pieghevole a libro. Il documento è stato approvato il 6 marzo 2025, quindi si tratta di un episodio abbastanza recente; dal brevetto emerge la presenza di un’antenna per la comunicazione satellitare, quindi il telefono potrebbe essere un modello premium (solitamente questa è una caratteristica della fascia top).

Comunque non è da escludere che Motorola possa avere in mente di portare questa tecnologia anche nella fascia media. Tuttavia è bene tenere a mente che per ora si tratta solo ed esclusivamente di un brevetto: da un lato è palese l’interesse dell’azienda verso un altro formato di smartphone pieghevole (diverso dal suo solito) mentre dall’altro dobbiamo ricordate che non sempre i dispositivi brevettanti diventano realtà.

Intanto la linea di prodotti Motorola in arrivo è abbastanza nutrita, quindi è probabile che non sentiremo la mancanza di uno smartphone/tablet. Infatti sono attesi sia i nuovi modelli della gamma Edge 60 (tra cui pare che ci sarà anche un modello Stylus), Moto G56 e G86 e ovviamente i pieghevoli RAZR 60 e 60 Ultra.

