Motorola RAZR 60 Ultra avrà anche una versione in legno (ed è bellissima)

Il lancio dei nuovi smartphone Motorola si avvicina sempre di più: nel corso delle prossime settimane dovremmo assistere sia al debutto di vari Moto G che dei top di gamma pieghevoli della famiglia RAZR. In particolare abbiamo già visto dei render del modello di punta Motorola RAZR 60 Ultra ma stavolta si cambia stile: il foldable potrebbe arrivare anche in una versione in legno, elegantissima e di certo unica nel suo genere.

Motorola stupisce con RAZR 60 Ultra in legno: un insider svela la nuova “colorazione” stilosa

Crediti: @evleaks (X)

La nuova “colorazione” di Motorola RAZR 60 Ultra è stata condivisa da Evan Blass, uno degli insider più affidabili sulla piazza; di conseguenza questa novità potrebbe essere quasi confermata. Tuttavia mancano dei dettagli per saperne di più: il pieghevole a conchiglia sembra caratterizzato da una scocca in legno ma è molto probabile che si tratti di una soluzione simile alla versione Nordic Wood di Motorola Edge 50 Ultra. Quest’ultimo, infatti, presenta una versione con scocca in vetro-legno, che unisce un sto stile atipico a materiali moderni.

Edge 50 Ultra in vetro legno (lo vedete anche in copertina) – Crediti: Motorola

Per quanto riguarda il pieghevole non è dato di sapere se la cover sia effettivamente rivestita in legno, ma comunque pare poco probabile. Legno “vero” o no l’effetto finale sembra molto particolare ed elegante, specialmente per un dispositivo foldable.

Il nuovo Motorola RAZR 60 Ultra non ha ancora una data ma il lancio non sembra lontano (ci sono già immagini e specifiche leak); oltre alla versione top ci sarà anche RAZR 60 standard mentre tra le novità in arrivo troviamo anche Motorola Edge 60 Fusion, Edge 60 Stylus, Edge 60/60 Pro, Moto G56 e G86.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IPX8

Display esterno p-OLED LTPO da 4″ Full HD+ (1.272 x 1.080 pixel) con refresh rate a 165 Hz , 2.400 nit e protezione Gorilla Glass Victus interno OLED LTPO da 6,9″ Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) con refresh rate a 165 Hz e 3.000 nit di luminosità di picco

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo (?)

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core 2 x 4,32 GHz – Oryon Phoenix L 6 x 3,53 GHz – Oryon Phoenix M

GPU Adreno 830

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.000 mAh con ricarica da 45W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.7-2.0) con OIS e teleobiettivo 2X

(f/1.7-2.0) con OIS e teleobiettivo 2X Selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C

Android 15 sotto forma di Hello UI

