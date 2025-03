Non solo Ultra: ecco Motorola RAZR 60, tra immagini e specifiche

Dopo le indiscrezioni sul fratello maggiore RAZR 60 Ultra è tempo di dare un’occhiata anche al modello base della serie. Oltre alla variante maggiore arriverà anche Motorola RAZR 60, dotato di specifiche di fascia media ed equipaggiato con un ampio schermo esterno: il piccolo della famiglia ha tutte le carte in regola per essere un degno successore.

Motorola RAZR 60 nei primi leak: cosa possiamo aspettarci dal prossimo smartphone pieghevole

Crediti: Xpertpick

Come al solito immagini e specifiche sono frutto di leak, quindi sono da prendere con cautela. In termini di design le immagini render trapelate in queste ore mostrano un Motorola RAZR 60 caratterizzato da uno stile simile a quello del predecessore. C’è un ampio pannello esterno da 3,6″ che occupa tutta la superficie della scocca, inglobando anche la doppia fotocamera ed il flash LED. Questa sarebbe composta da un sensore da 50 MP con OIS, accompagnato da un ultra-wide e macro; lato selfie ci sarebbe un modulo da 32 MP in un punch hole centrale del display pieghevole.

Il pannello principale sarebbe un’unità pOLED da 6,7″ (quindi leggermente inferiore rispetto ai 6,9″ di RAZR 50). La batteria salirebbe da 4.200 mAh a 4.500 mAh, sempre con ricarica da 30W; per il momento la presenza della ricarica wireless è ancora in certa. Il chipset sarebbe ancora una volta una soluzione MediaTek, precisamente il Dimensity 7400X (il precedente monta invece il Dimensity 7300X). Di seguito trovate una bozza della scheda tecnica, con tutti i leak finora.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP48

Display esterno p-OLED LTPO da 3,6″ HD+ (1.066 x 1.056 pixel) con refresh rate a 90 Hz interno p-OLED LTPO da 6,7″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz

Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo (?)

SoC MediaTek Dimensity 7400X a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core 4 x 2,6 GHz – Cortex-A78 4 x 2,0 GHz – Cortex-A55

GPU Mali-G615 MP2

12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256/512 GB di storage UFS 3.1 non espandibile

di storage UFS 3.1 non espandibile Batteria da 4.500 mAh con ricarica da 30W e wireless da 15W

con ricarica da e da 15W Fotocamera da 50 + ??? MP (f/???) con OIS e ultra-wide/macro

(f/???) con OIS e ultra-wide/macro Selfie camera da 32 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C

Android 15 sotto forma di Hello UI

