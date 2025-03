Motorola Edge 60 con pennino integrato: parte la sfida a Samsung Galaxy S25 Ultra

Oggigiorno gli smartphone con pennino integrato sono decisamente rari ma pensando a questa categoria non può che venire in mente Samsung Galaxy S25 Ultra e gli altri modelli della famiglia premium. A quanto pare quest’anno ci sarà un nuovo sfidante per il colosso tech asiatico: Motorola Edge 60 Stylus potrebbe fare dare del filo da torcere al super flagship, magari ad un prezzo più accessibile.

Motorola Edge 60 Stylus sarà la nuova aggiunta alla serie di quest’anno

Moto G Stylus 5G – Crediti: Motorola

A suggerire l’esistenza di questa aggiunta alla serie Edge è Evan Blass (o Evleaks se preferite), uno degli insider più affidabili sulla piazza. Tramite un post si è limitato a svelare che la nuova famiglia di dispositivi conterrà anche Motorola Edge 60 Stylus, ma il leaker non ha svelato altro. Visti i precedenti è lecito immaginare che avremo a che fare con un modello equipaggiato con uno stilo integrato: il display avrà il supporto al pennino e ci sarà uno slot per portarlo sempre con sé. Si tratta di una soluzione simile a Samsung Galaxy S25 Ultra, ma per ora è ancora un’indiscrezione.

Questa non sarebbe la prima volta per Motorola: la gamma G comprende un modello con pennino (l’ultimo è Moto G Stylus 5G 2024) mentre la vera novità riguarderebbe la famiglia Edge. In quest’ultimo caso un modello con stilo manca da diversi anni (Motorola Edge+ 2022).

Moto G Stylus 5G – Crediti: Motorola

Per ora non abbiamo dettagli tecnici, quindi dovremo necessariamente pazientare ancora. Probabilmente quest’anno avremo Motorola Edge 60, 60 Pro, Fusion, Neo e Ultra ma non è chiaro se il nuovo modello Stylus sostituirà uno di questi oppure se verrà aggiunto.

