Motorola Edge 60 Pro nelle prime immagini: c’è anche un nuovo tasto Azione

Le novità Motorola in arrivo sono davvero tante: la serie Edge dovrebbe ricevere almeno quattro aggiunge, inoltre non mancheranno smartphone pieghevoli e mid-range della serie Moto G. Insomma, ci aspettano lanci a ripetizione e le ultime novità riguardano Motorola Edge 60 Pro, con tanto di immagini e dettagli su un nuovo pulsante fisico.

Motorola Edge 60 Pro mostrato per la prima volta nelle immagini render “ufficiose”

Le prime immagini render di Motorola Edge 60 Pro svelano un design simile a quello del predecessore: i cambiamenti apportati sono evidenti, ma nulla di trascendentale (lo schermo appare più curvo e i sensori della fotocamera sono stati riposizionati). Il dispositivo presenta una tripla camera ed un ampio schermo con bordi curvi ed un punch hole centrale; le immagini mostrano una colorazione verde ma pare che arriverà anche in viola e blu. Impossibile non notare il nuovo tasto fisico in altro a sinistra (al lato opposto ci solo il bilanciere del volume e il pulsante di accensione).

Vista la posizione del pulsante è difficile che si tratti di una soluzione per la fotocamera; più semplice pensate ad una sorta di tasto Azione come quello di Apple (ossia personalizzabile e capace di richiamare qualsiasi applicazione). Sono vari i brand che stanno introducendo questa novità: proprio di recente OnePlus e OPPO hanno annunciato l’addio all’iconico Alert Slider (lo switch per passare dalla modalità silenziosa a quella con suoneria) in favore di un pulsante.

Il debutto di Motorola Edge 60 Pro è previsto per il mese di aprile: il mid-range dovrebbe montare un SoC Dimensity 8350 (ma è ancora incerto) ed avere 12 GB di RAM e Android 15 lato software.

Gli altri smartphone Motorola in arrivo

