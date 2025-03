Motorola Edge 60, Moto G56 e G86: trapelano i prezzi in Europa

I prossimi mesi vedranno il debutto dei nuovi modelli targati Motorola previsti per il 2025: come di consueto si tratterà di dispositivi per le serie Edge e G, con soluzioni per molteplici fasce di prezzo. A proposito di questi ultimi, un corposo leak svela configurazioni, colori e prezzi in Europa sia per quanto riguarda la gamma Motorola Edge 60 che per i prossimi Moto G56 e G86.

Serie Motorola Edge 60, Moto G56 e G86 in arrivo in Europa: ecco quanto costeranno i nuovi smartphone

Motorola Moto G85

Al momento da parte di Motorola tutto tace: i nuovi smartphone non hanno ancora una data di presentazione, ma non è da escludere che si comincerà nel corso del mese di aprile, come avvenuto lo scorso anno. Per quanto riguarda la serie premium, nelle scorse ore si è parlato di un modello Edge 60 Stylus dotato di un pennino integrato: le indiscrezioni sui prezzi dei prossimi telefoni del brand non citano quest’ultimo quindi è probabile che non vedrà la luce in Europa. Ovviamente c’è sempre una speranza, quindi restiamo in attesa di novità. Intanto ecco prezzi in Europa, tagli di memoria e colori dei prossimi smartphone delle famiglie Edge e G.

Edge 60 Pro – colorazioni blu/verde/viola, circa 600€

Edge 60 – 8/256 GB, colorazioni blu/verde, 380€

Edge 60 Fusion – 8/256 GB, colorazioni blu/grigio, 350€

Moto G86 – 8/256 GB, colorazioni oro/viola/rosso/blu, 330€

Moto G56 – 8/256 GB, colorazioni nero/blu/verde, 250€

Nel momento in cui scriviamo non ci sono immagini o dettagli tecnici su questi telefoni, fatta eccezione per Motorola Edge 60 Pro (che dovrebbe offrire una batteria da 5.100 mAh con ricarica da 68W, in base ad alcune certificazioni). Gli attuali dispositivi delle serie sono tutti disponibili in Italia (ecco le nostre recensioni di Edge 50 Pro e G85), quindi è molto probabile che sarà lo stesso anche con le ultime novità. Infine, la generazione corrente comprende anche Edge 50 Ultra e di conseguenza ci aspettiamo anche il successore Edge 60 Ultra.

