Motorola Edge 60 Fusion: elegante e raffinato nelle prime immagini “ufficiose”

Un noto insider svela il possibile design di Motorola Edge 60 Fusion, prossima aggiunta alla serie: ancora una volta abbiamo a che fare con uno stile elegante e una particolare attenzione alle colorazioni. Inoltre c’è anche una novità per il comparto fotografico: ecco cosa sappiamo finora.

Motorola Edge 60 Fusion nelle immagini leak: ecco il possibile design (bellissimo e in 3 colori stilosi)

La nuova versione del mid-range cambia leggermente stile rispetto al precedente Edge 50 Fusion: quest’ultimo presenta uno schermo con bordi curvi ed un modulo fotografico rettangolare senza soluzione di continuità rispetto alla scocca (emerge da quest’ultima). Un dispositivo elegante e non a caso lo stesso concept sarebbe stato utilizzato anche per il prossimo Motorola Edge 60 Fusion. Le immagini leak pubblicate da Evan Blass mostrano un telefono dotato di un ampio pannello con bordi curvi ed un retro simile a quello del predecessore, ma stavolta con un modulo quadrato contenente non due ma tre fotocamere (e il flash LED).

Il retro sembra realizzato in pelle vegana, mentre le colorazioni sono davvero particolari e ricercate (nel perfetto stile di Motorola). Purtroppo mancano ancora dettagli sulle specifiche; tuttavia di recente è spuntato un corposo leak con i prezzi della serie Edge 60 e dei modelli Moto G86 e G56. Per quanto riguarda le prossime novità dell’azienda pare che ci sarà anche un modello con pennino (Edge 60 Stylus) e ovviamente non mancherà un top di gamma pieghevole.

