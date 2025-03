Questo Mini PC con Ryzen 7 ha un display integrato e prestazioni al top

Mini PC è sicuramente sinonimo di compatto, ma questo non vuol dire che si tratti di dispositivi che offrono scarse prestazioni. Nel tempo questi terminali ci hanno dimostrato la loro versatilità, complice anche un hardware prestazionale ma con dimensioni contenute. OOSTAR GEM12 Pro Max rientra in quest’ultima categoria, grazie ad un processore della serie Ryzen 7 e tanta RAM; inoltre c’è anche una chicca, ossia un mini display integrato. Oggi è il giorno perfetto per passare ad un nuovo PC, grazie all’offerta con codice sconto di Banggood!

Mini PC AOOSTAR GEM12 Pro MAX: potenza e versatilità per ogni esigenza, ora in sconto su Banggood

Crediti: OOSTAR

La caratteristica di OOSTAR GEM12 Pro Max che balza subito agli occhi è la presenza di un mini schermo sullo chassis che consente di monitorare in tempo reale tutti i parametri operativi del dispositivo. Inoltre abbiamo anche un lettore d’impronte digitali, posizionato accento al mini display. Il cuore pulsante del terminale è un processore AMD Ryzen 7 PRO 8845HS (8 core e 16 thread) con scheda grafica integrata (Radeon 780M). Il tutto viene aiutato da un generoso quantitativo di memoria RAM DDR5 (32 GB, espandibili fino a 64 GB) ed un SSD M.2 NVME 4.0 da 1 TB. Lato connettività e rete sono disponibili:

2 x USB-A 3.2

2 x USB-A 2.0

2 x USB-C 4

1 x HDMI 2.1

1 x DisplayPort 1.4

2 x ethernet RJ45 da 2.5 GBPS

1 x OCuLink (consente di collegare una GPU esterna)

(consente di collegare una GPU esterna) 1 x ingresso mini-jack da 3,5 mm

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

OOSTAR GEM12 Pro Max è disponibile con spedizione dall’Europa (totalmente gratuita) al prezzo di 521,41€ su Banggood, grazie al codice sconto “BGeb31c9“. Non perdere questa occasione per mettere le mani su un Mini PC potente e completo a tutto tondo, con tanto di lettore d’impronte e display integrato!

